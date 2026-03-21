Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thảm nhựa cầu cạn vượt quốc lộ 13 và cầu Bình Gởi đường Vành đai 3 TP.HCM

Đỗ Trường
21/03/2026 12:18 GMT+7

Ngày 21.3, đơn vị thi công các gói thầu xây lắp đã hoàn thành thảm nhựa mặt cầu cạn băng qua quốc lộ 13 và cầu Bình Gởi thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương trước đây.

Tại gói thầu xây lắp 3, đường Vành đai 3 TP.HCM bao gồm phần đường và cầu cạn (vượt qua quốc lộ 13 và đường Nguyễn Thị Minh Khai) xuất phát từ nút giao Bình Chuẩn (phường Thuận Giao, TP.HCM) đến sông Sài Gòn (cầu Bình Gởi, phường Thuận An, TP.HCM) được khởi công từ tháng 3.2023, dự kiến sẽ được thông tuyến trong quý 3/2026.

Cầu cạn vượt qua quốc lộ 13 trên đường Vành đai 3 TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Gói thầu xây lắp 3 (nút giao Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn) có chiều dài 8,9 km được thiết kế xây dựng 8 làn xe, vận tốc cao nhất đạt 100 km/giờ.

Quốc lộ 13 đoạn giao với cầu cạn cũng đang được nâng cấp, mở rộng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại công trường đang xây dựng cho thấy ngoài việc thảm nhựa cầu cạn, đơn vị thi công cũng đang gấp rút xây dựng các tuyến đường gom và đường chính để đảm bảo tiến độ của dự án.

Nút giao Bình Chuẩn đang được gấp rút thi công

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong khi đó tại nút giao Bình Chuẩn (thuộc gói thầu xây lắp 2, đường Vành đai 3 TP.HCM) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đơn vị thi công đã hoàn thành tổ chức giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, chuẩn bị hợp long 1 trong 2 nhánh cầu vượt (nhánh A và B) tại nút giao này.

Một nhánh cầu vượt qua đường Mỹ Phước Tân Vạn tại nút giao Bình Chuẩn đang được thi công

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nút giao Bình Chuẩn có tổng chiều dài 1,3 km bao gồm đường cao tốc, hầm chui, cầu vượt qua đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Tại gói thầu xây lắp 4 (đường Vành đai 3 TP.HCM) cầu Bình Gởi cũng đã được thi công thảm nhựa.

Cầu Bình Gởi cũng đã hoàn thành thảm nhựa

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cầu Bình Gởi có chiều dài 1 km từ Km 51+280 (phường Thuận An, TP.HCM) đến Km 52+280 (xã Bình Mỹ, TP.HCM) có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100 km/giờ, được hợp long tháng 6.2025.

Cầu Bình Gởi dự kiến sẽ được thông xe kỹ thuật trong thời gian tới

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo dự kiến Bình Gởi sẽ được thông xe kỹ thuật vào dịp 30.4 sắp tới và cũng là 1 trong 6 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn (cầu Bình Tây, cầu Thanh An, cầu Bến Súc, cầu Phú Cường và cầu Phú Long) kết nối Bình Dương cũ với TP.HCM và Tây Ninh.

Tin liên quan

TP.HCM làm đường liên cảng nối cao tốc và Vành đai 3 gần 8.800 tỉ đồng

Tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 có tổng mức đầu tư 8.782 tỉ đồng, dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Vành đai 3 TP.HCM Cầu Bình Gởi nút giao Bình Chuẩn thảm nhựa sông Sài Gòn đường Mỹ Phước Tân Vạn Quốc Lộ 13 Đường Nguyễn Thị Minh Khai TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận