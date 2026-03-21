Thảm nhựa cầu cạn vượt quốc lộ 13 và cầu Bình Gởi đường Vành đai 3 TP.HCM

Tại gói thầu xây lắp 3, đường Vành đai 3 TP.HCM bao gồm phần đường và cầu cạn (vượt qua quốc lộ 13 và đường Nguyễn Thị Minh Khai) xuất phát từ nút giao Bình Chuẩn (phường Thuận Giao, TP.HCM) đến sông Sài Gòn (cầu Bình Gởi, phường Thuận An, TP.HCM) được khởi công từ tháng 3.2023, dự kiến sẽ được thông tuyến trong quý 3/2026.

Gói thầu xây lắp 3 (nút giao Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn) có chiều dài 8,9 km được thiết kế xây dựng 8 làn xe, vận tốc cao nhất đạt 100 km/giờ.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại công trường đang xây dựng cho thấy ngoài việc thảm nhựa cầu cạn, đơn vị thi công cũng đang gấp rút xây dựng các tuyến đường gom và đường chính để đảm bảo tiến độ của dự án.

Trong khi đó tại nút giao Bình Chuẩn (thuộc gói thầu xây lắp 2, đường Vành đai 3 TP.HCM) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đơn vị thi công đã hoàn thành tổ chức giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, chuẩn bị hợp long 1 trong 2 nhánh cầu vượt (nhánh A và B) tại nút giao này.

Nút giao Bình Chuẩn có tổng chiều dài 1,3 km bao gồm đường cao tốc, hầm chui, cầu vượt qua đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Tại gói thầu xây lắp 4 (đường Vành đai 3 TP.HCM) cầu Bình Gởi cũng đã được thi công thảm nhựa.

Cầu Bình Gởi có chiều dài 1 km từ Km 51+280 (phường Thuận An, TP.HCM) đến Km 52+280 (xã Bình Mỹ, TP.HCM) có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100 km/giờ, được hợp long tháng 6.2025.

Theo dự kiến Bình Gởi sẽ được thông xe kỹ thuật vào dịp 30.4 sắp tới và cũng là 1 trong 6 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn (cầu Bình Tây, cầu Thanh An, cầu Bến Súc, cầu Phú Cường và cầu Phú Long) kết nối Bình Dương cũ với TP.HCM và Tây Ninh.