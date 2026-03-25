Mua bán giấy tay đất công ở TP.HCM: Khẩn trương rà soát quá trình sử dụng đất

Liên quan đến vụ mua bán giấy tay đất công ở TP.HCM làm gara ô tô, quán cà phê và sau đó bị kiện ra tòa mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, ngày 25.3, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng cho biết Thường trực Đảng ủy đã đề nghị Đảng ủy UBND phường chỉ đạo UBND phường khẩn trương rà soát, xác minh, thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng khu đất.

Khu đất rộng hàng ngàn mét vuông là đất công nhưng bị cá nhân mua bán bằng giấy tay, hiện trở thành quán cà phê sân vườn, gara ô tô ẢNH: NGUYỄN LONG

Chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền (Tòa án nhân dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan...) để giải quyết hoặc tham mưu giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm, không để phát sinh vụ việc tương tự.

Trước đó, ngày 25.2, Báo Thanh Niên có bài viết phản ánh việc khu đất công có diện tích hơn 3.500 m² tại số 1658A Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là phường Phước Thắng, TP.HCM) bị mua bán bằng giấy tay trong thời gian dài; mặc dù đã được kiểm tra, xử lý nhưng đến nay hiện trạng chưa được khắc phục.

Sau phản ánh, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Phước Thắng và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát nguồn gốc pháp lý, quá trình quản lý, sử dụng khu đất tại địa chỉ số 1658A, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định, báo cáo UBND TP.HCM và thông tin phản hồi cho Báo Thanh Niên.