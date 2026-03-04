Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Truy tìm nhiều xe ben chở bùn, chất thải xây dựng san lấp trái phép

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/03/2026 04:19 GMT+7

Phường Phước Thắng (TP.HCM, thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang truy tìm các xe ben thời gian qua chở chất thải xây dựng, bùn đến khu đất trống san lấp trái phép.

Những ngày qua, người dân phản ánh xe ben biển kiểm soát 51D - 107.XX liên tục chở chất thải xây dựng, bùn san lấp tại các khu đất trống trên đường Phước Thắng, đường ven đê ngăn mặn của phường Phước Thắng, TP.HCM.

- Ảnh 1.

Xe ben biển kiểm soát 51D - 107.XX đang đổ chất thải lên khu đất trống gần đường đê ngăn mặn phường Phước Thắng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Gần đây nhất, ngày 1 và 2.3, xe ben biển kiểm soát 51D - 107.XX chở đất đến một khu đất trống sát đê ngăn mặn đổ.

Theo ghi nhận của PV chiều 2.3, tại khu đất trống này còn có xe cuốc đang đậu. 2 mặt của khu đất được che chắn bằng lưới đen. Bên trong đang có hàng chục khối đất như bùn.

Người dân thường xuyên đi trên đường đê cho hay, trong tháng 2.2026, có nhiều xe ben thường xuyên chở bùn, chất thải xây dựng vào các khu đất này đổ.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Các xe ben lén lút san lấp vào sáng 25.2 và tối 26.2

ẢNH: CTV

Đặc biệt, xe ben biển kiểm soát 51D - 107.XX và xe biển kiểm soát 72A - 906.XX là nhiều lần đổ bùn, chất thải xây dựng xuống ao nước ven đường đê, phía sau nhà 233 đường Phước Thắng đổ.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng, khu đất mà 2 xe ben này chở bùn, chất thải xây dựng san lấp thuộc một phần thửa đất số 18, tờ bản đồ số 33. Hiện trường ghi nhận diện tích vi phạm khoảng 120 m2.

- Ảnh 4.

Cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng đo diện tích khu đất bị san lấp bằng chất thải xây dựng

ẢNH: NGUYỄN LONG

2 vị trí mà các xe ben chở bùn, chất thải xây dựng san lấp cách nhau gần 100 m. Người dân cho hay các xe ben này chở vật liệu san lấp vào buổi tối hoặc rạng sáng, có lúc vào tầm trưa hay thứ bảy và chủ nhật để tránh bị lực lượng chất năng phát hiện.

Cách 2 vị trí này không xa, đối diện Công ty P.K trên đường Phước Thắng có một khu đất trống rộng hàng ngàn mét vuông. Tại đây, có khoảng 1.000 m2 đất đã được san lấp.

- Ảnh 5.

Khu đất trống bị san lấp trái phép

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 3.3, một lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng cho biết trên địa bàn phường chưa có trường hợp nào được cấp giấy phép san lấp.

"Các vị trí san lấp nêu trên đều là trái phép. Cán bộ của phòng đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, đang xác minh để xử lý", lãnh đạo này cho hay.

Đối với hình ảnh các xe ben nói trên mà người dân cung cấp cho UBND phường Phước Thắng, thể hiện các xe này đổ bùn, chất thải xây dựng, hiện nay phường đã ra thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp liên quan đến các xe này.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, cho biết đối với các trường hợp đổ bùn, chất thải xây dựng san lấp trái phép đã yêu cầu Công an phường xác minh, điều tra làm rõ.

"Khu vực các phương tiện đổ chất thải, san lấp trái phép chủ yếu đất trống, ít dân cư. Họ lén lút đổ vào buổi tối, khuya, hoặc ngày nghỉ, ngày lễ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phường luôn tuần tra, phát hiện vụ việc vi phạm là xử lý ngay, không ai bao che", ông Dũng khẳng định.

Tin liên quan

San lấp trái phép 1.800 m2 giữa rừng cây TP.HCM: Phải chờ chủ đất về mới xử lý?

San lấp trái phép 1.800 m2 giữa rừng cây TP.HCM: Phải chờ chủ đất về mới xử lý?

Vụ san lấp gần 1.800 m² đất giữa khu rừng cây ở phường Long Phước (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM) đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý địa bàn. Trong khi đến nay, việc xử lý vẫn đang 'treo' để chờ chủ đất ở nước ngoài về làm việc.

