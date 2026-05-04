Đột nhập villa ở Hội An trộm 2 iPhone đời mới, nghi phạm nhiều tiền án bị bắt

Ngày 4.5, Công an phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Trương Duy Thức (33 tuổi, ở tổ dân phố An Bàng, phường Hội An Tây) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ việc, nơi Trương Duy Thức leo cây đột nhập vào villa thực hiện hành vi trộm cắp ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 2.5, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của chị T.T.P, chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng (phường Hội An Tây), về việc khách lưu trú bị kẻ gian đột nhập phòng, lấy cắp nhiều tài sản giá trị, gồm 2 điện thoại iPhone (15 Pro Max và 16 Pro Max), 1 dây đeo tay da gắn tỳ hưu vàng và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Tây đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng đối tượng.

Trương Duy Thức thừa nhận hành vi đột nhập vào phòng khách lưu trú để trộm tài sản ẢNH: Đ.X

Qua phối hợp với Công an xã Núi Thành, lực lượng chức năng xác định người tiêu thụ 2 điện thoại nói trên là N.Q.K (ở Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng).

Từ manh mối này, đến 8 giờ ngày 3.5, công an đã làm rõ và xác định Trương Duy Thức là nghi phạm gây án. Đáng chú ý, Thức từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Quá trình đấu tranh, ban đầu Thức quanh co chối tội, song trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an phường Hội An Tây đã bắt giữ khẩn cấp Trương Duy Thức để tiếp tục điều tra, xử lý.