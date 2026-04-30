Thời sự

Đà Nẵng: Nghi phạm Trần Phôn bị bắt sau khi cướp giật iPhone và 25 triệu đồng

Huy Đạt
30/04/2026 18:18 GMT+7

Sau khi cướp giật túi xách có điện thoại iPhone và 25 triệu đồng, nghi phạm tiếp tục 'săn mồi' giữa phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng) thì bị công an bắt giữ sau hơn 4 giờ truy xét nóng.

Ngày 30.4, Công an phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm Trần Phôn (19 tuổi, trú thành phố Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Trần Phôn (19 tuổi, trú thành phố Huế) bị bắt giữ sau 4 giờ cướp giật túi xách của người đi đường

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 29.4, bà L.T.B.L (41 tuổi, trú phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) đến trình báo việc bị cướp giật túi xách. Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 25.4, khi bà L. chạy xe đạp điện trên đường Thích Quảng Đức (phường Hội An Tây) thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát từ phía sau, giật túi xách để trong giỏ xe rồi tẩu thoát. Bên trong túi xách có khoảng 25 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Xác định nghi phạm hoạt động liều lĩnh, Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương triển khai truy vết, rà soát và tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đến 20 giờ 40 cùng ngày (29.4), tại khu vực ngã ba Lý Thái Tổ - Lý Thường Kiệt (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng), lực lượng công an phát hiện một thanh niên có đặc điểm trùng khớp, đang có biểu hiện theo dõi, áp sát 2 nữ du khách nước ngoài nên đã khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Phôn khai nhận vào khu vực phố cổ Hội An xin việc nhưng không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật.

Qua xác minh, nghi phạm không có nơi ở ổn định, thường ngủ tại các quán cà phê, lợi dụng đêm tối và đường vắng để gây án.

Nghi phạm sau khi cướp giật túi xách, tiếp tục di chuyển bằng xe máy ở khu vực phố cổ Hội An để tìm "con mồi"

Ngoài ra, Phôn còn khai trước đó (khoảng 20 giờ ngày 27.4) đã cướp giật túi xách của người nước ngoài tại phường Hội An Đông, rồi đến cánh đồng trống thuộc phường Hội An Tây, lấy tiền và điện thoại, vứt lại túi xách. Công an đã thu hồi túi xách cùng nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân để trả lại cho bị hại.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc tại các tuyến đường vắng; không để tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị cướp giật. Nếu bị cướp giật thì liên hệ công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.

'Ca sĩ lô tô' cướp giật điện thoại của du khách ở biển Đà Nẵng sa lưới

Sau đêm diễn, 'ca sĩ lô tô' mượn xe máy đi 'săn con mồi', giật điện thoại du khách lúc rạng sáng. Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn trong đoàn hát.

