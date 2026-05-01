Tổ tuần tra đêm đặc biệt của Công an thành phố Huế trong kỳ nghỉ lễ

Tổ tuần tra đêm đặc biệt Công an thành phố Huế với thành viên là những cán bộ, chiến sĩ trẻ đến từ nhiều đơn vị nghiệp vụ như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy…



Tổ tuần tra thanh niên làm nhiệm vụ trên các tuyến đường trung tâm thành phố Huế ẢNH: BÌNH THIÊN

Ngoài công việc phải hoàn thành ở đơn vị vào ban ngày, đêm xuống, các thành viên trong tổ tuần tra chủ động lên đường làm nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ công an trẻ tuần tra lưu động tại các tuyến đường, khu dân cư, địa bàn giáp ranh, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự... kịp phát hiện, ngăn chặn tội phạm đường phố như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Tổ tuần tra cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, phương tiện cá nhân; cảnh giác, chủ động phát hiện, khắc phục những sơ hở có thể bị đối tượng xấu lợi dụng. Qua đó, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Tổ tuần tra đêm đặc biệt: Hưởng ứng phong trào thi đua '3 nhất'

Giữa đêm khuya, khi thành phố dần lắng lại sau một ngày lễ nhộn nhịp, hình ảnh những chiến sĩ trẻ miệt mài bám tuyến, bám địa bàn, âm thầm giữ gìn sự bình yên cho người dân và du khách đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Tổ tuần tra kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: BÌNH THIÊN

Thiếu tá Trần Anh Tiến, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Huế, cho biết Tổ tuần tra thanh niên được Ban Thanh niên Công an thành phố Huế tham mưu, thành lập và duy trì hoạt động trong hơn 2 năm qua. Đây là mô hình tiêu biểu nhằm phát huy vai trò xung kích, tiên phong của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Những thành viên tham gia tổ tuần tra đều là các cán bộ, chiến sĩ trẻ, có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, nhiệt huyết và ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Việc duy trì hoạt động của Tổ tuần tra thanh niên không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật mà còn là hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua "3 nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", thiếu tá Trần Anh Tiến nói.

Hoạt động tuần tra đêm được các cán bộ, chiến sĩ trẻ duy trì hơn 2 năm qua ẢNH: BÌNH THIÊN

Cụ thể, mỗi ca tuần tra thể hiện rõ tinh thần "Kỷ luật nhất" trong chấp hành mệnh lệnh, điều lệnh, quy trình công tác; "Trung thành nhất" với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; "Gần dân nhất" qua từng lời nhắc nhở, từng hành động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Tiến nhấn mạnh hoạt động tuần tra còn là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong chính quy; khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Công an thành phố Huế trong giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.