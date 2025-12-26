Người trẻ Huế mạnh dạn xung phong đảm nhận những việc mới, việc khó

Ngày 26.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Huế lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 291 đại biểu chính thức đến từ 45 Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc, đại diện cho hơn 75.000 người trẻ trong toàn thành phố.



Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Huế lần thứ 17 diễn ra tại tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP.Huế; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Người trẻ Huế để lại nhiều dấu ấn tích cực

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ TP.Huế đoàn kết - tiên phong - đổi mới - phát triển", đại hội đề ra 4 nhóm chỉ tiêu trọng tâm: công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy thanh niên; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.



291 đại biểu chính thức đến từ 45 Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc, đại diện cho hơn 75.000 đoàn viên trong toàn thành phố dự đại hội ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, người trẻ TP.Huế phấn đấu có thêm 2.500 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; trồng thêm 420.000 cây xanh; 6.500 lượt người dân tại các xã vùng biên giới được các tổ chức Đoàn hỗ trợ; có 150.000 lượt thanh thiếu niên được Đoàn, Hội tư vấn hướng nghiệp, 70.000 người trẻ được Đoàn, Hội giới thiệu có việc làm…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Trung nhấn mạnh, thời gian qua các cấp bộ Đoàn, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

"Tổ chức Đoàn các cấp đã phát huy vai trò tiên phong trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, mạnh dạn xung phong đảm nhận những "việc mới, việc khó" trên các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phòng, chống và ứng phó với thiên tai. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên Huế tiên phong đồng hành cùng chính quyền địa phương trong xây dựng chính quyền số, công dân số thông qua các "Tổ chuyển đổi số cộng đồng", các đội hình tình nguyện "Bình dân học vụ số", các đội hình hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp… để lại nhiều dấu ấn tích cực", ông Trung nói.

Bí thư Thành ủy Huế tặng hoa và bức trướng cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Huế lần thứ 17 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Để phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên TP.Huế trong kỷ nguyên mới, Bí thư Thành ủy Huế đề nghị đại hội tiếp thu các nội dung đại biểu đã thảo luận, nhất là những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị để xác định rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm, đột phá, cụ thể hóa vào chương trình hành động.

Cần định vị rõ hình mẫu thanh niên cố đô trong kỷ nguyên số

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết thống nhất cao với kết quả nhiệm kỳ qua được thể hiện báo cáo chính trị, ghi nhận tinh thần nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn TP.Huế.

Anh Triết nhấn mạnh, từ thực tiễn phong trào thanh niên TP.Huế nhiệm kỳ vừa qua, có thể rút ra 3 điểm nhấn nổi bật mà các cấp bộ Đoàn đã đạt được, đóng góp quan trọng vào bức tranh chung của phong trào thanh niên cả nước.

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, gắn liền với chuyển đổi số và xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Thứ hai, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Huế đã được khẳng định rõ nét qua việc tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thứ ba, các chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai thực chất, hiệu quả, góp phần chăm lo và phát triển toàn diện thanh niên, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho thành phố.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, ghi nhận tinh thần nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo anh Triết, nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, mở ra cho tuổi trẻ nhiều cơ hội phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 đã xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng TP.Huế trở là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực… Các mục tiêu này đặt ra cho tổ chức Đoàn những cơ hội mới, nhiều thách thức và yêu cầu cao hơn.

Anh Triết yêu cầu thế hệ trẻ TP.Huế cần định vị rõ hình mẫu "Thanh niên cố đô trong kỷ nguyên số", kết hợp hài hòa giữa "chất Huế" và "tư duy toàn cầu".

"Giáo dục thanh niên Huế không chỉ dừng ở lòng yêu nước mà phải là tình yêu di sản cụ thể. Mỗi đoàn viên trở thành một đại sứ văn hóa số, biết sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để kể câu chuyện về Đại nội, sông Hương, Nhã nhạc cung đình Huế ra thế giới, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Huế không chỉ là thành phố của di sản, mà còn là nơi hiện diện một thế hệ trẻ văn minh, hội nhập và giàu bản sắc...", anh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại đại hội, Ban Chấp hành Thành đoàn Huế khóa 17 nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bầu Ban thường vụ gồm 8 anh, chị. Anh Nguyễn Thanh Hoài tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn khóa 17; chị Hoàng Thị Thùy Linh giữ chức vụ Phó bí thư Thành đoàn. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn gồm 7 anh chị, do chị Hoàng Thị Thùy Linh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn.

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Huế nhiệm kỳ 2025 – 2030 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN











