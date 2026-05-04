Lâm Đồng đề xuất mở rộng khu kinh tế ven biển lên 75.000 ha

Buổi làm việc của Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng diễn ra tại trụ sở khu vực 2 của UBND tỉnh Lâm Đồng (trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ, tại phường Phan Thiết). Tham dự có ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình bày đề án thành lập khu kinh tế ven biển phía nam và cảng biển; báo cáo kết quả về việc triển khai các dự án kinh tế động lực ven biển phía đông tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: H.TRI

Tránh tình trạng chỉ đạo nhiều nhưng công việc không chạy

Tại buổi làm việc, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận một số kết quả đạt được của tỉnh sau khi sáp nhập, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng chủ động xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực, phấn đấu tăng trưởng 2 con số, không trông chờ vào Trung ương.

Chánh án TAND tối cao cũng đề nghị tỉnh làm rõ các tồn tại, hạn chế trong mô hình chính quyền 2 cấp, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan từ cấp tỉnh đến cơ sở để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Liên quan vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy mô hình tăng trưởng, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh lãnh đạo Lâm Đồng "tránh tình trạng nhiều cấp chỉ đạo, nhưng công việc không chạy, thiếu hiệu quả".

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo Lâm Đồng, sáng 4.5 ẢNH: H.TRI

Đề xuất mở rộng khu kinh tế ven biển lên 75.000 ha

Báo cáo với Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết khu kinh tế ven biển phía nam vốn được tỉnh Bình Thuận trước đây quy hoạch với quy mô khoảng 27.000 ha, chưa đủ không gian phát triển.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, điều chỉnh quy mô khu kinh tế ven biển phía nam tỉnh lên thành 55.000 ha, thuộc địa bàn 5 xã, phường (xã Sơn Mỹ, xã Hàm Tân, phường Phước Hội, phường La Gi và xã Tân Hải; thuộc thị xã La Gi và huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ).

Sau đó, tiếp tục rà soát nâng lên khoảng 75.000 ha, bao gồm cả xã Tân Minh. Trong đó, phần đất liền khoảng 67.000 ha và phần mặt biển khoảng 8.000 ha. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là khu kinh tế ven biển lớn thứ 4 cả nước, chỉ sau Vân Đồn, Vân Phong và Nghi Sơn.

Ông Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khảo sát một số dự án ven biển (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) ẢNH: H.TRI

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch thành lập cảng biển tổng hợp Sơn Mỹ (giáp ranh vùng biển TP.HCM) để phục vụ Khu công nghiệp Sơn Mỹ, kho LNG Sơn Mỹ và Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ. Cảng được định hướng có thể tiếp nhận tàu đến 150.000 tấn, tàu hàng rời tổng hợp đến 100.000 tấn, cùng tàu khách quốc tế phù hợp nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh các thuận lợi về chủ trương, chính sách, việc triển khai khu kinh tế ven biển phải gắn với cảng biển có quy mô từ loại 1 trở lên, trong khi quy hoạch cảng biển Sơn Mỹ hiện mới ở cấp loại 2, chưa đáp ứng yêu cầu.

Do đó, để đủ điều kiện lập danh mục khu kinh tế theo khoản 4, Điều 5 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, tỉnh đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sơn Mỹ từ loại 2 lên loại 1, làm cơ sở triển khai khu kinh tế ven biển phía nam.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trồng cây lưu niệm tại trụ sở TAND tỉnh khu vực Bình Thuận cũ ẢNH: H.TRI

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng cho rằng tiềm lực phát triển kinh tế ven biển của Lâm Đồng là rất lớn. Tuy nhiên, cần nghiên cứu xây dựng quy mô, tính chất đặc thù của khu kinh tế ven biển để tạo sự khác biệt với các khu vực lân cận, nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại tỉnh.

Đối với việc thu hút các nhà đầu tư vào các dự án ven biển, ông Nguyễn Văn Quảng lưu ý Lâm Đồng cần chú trọng vào nâng cấp hạ tầng giao thông, kết nối với hệ thống giao thông quốc gia để phát huy lợi thế tiềm năng của tỉnh.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồng (thuộc TAND tỉnh Bình Thuận trước đây), đi thăm một số dự án tiềm năng ven biển tỉnh Lâm Đồng.