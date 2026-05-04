Lâm Đồng đẩy nhanh 14 mũi thi công 2 cao tốc 36.000 tỉ đồng

Ngày 4.5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương có tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỉ đồng, đã chính thức bước vào giai đoạn thi công trên diện rộng. Việc tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc được xác định là giải pháp trọng tâm để rút ngắn tiến độ.

Cụ thể, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài gần 65,9 km, tổng vốn hơn 18.002 tỉ đồng, hiện bố trí 3 mũi thi công. Trong khi đó, tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài khoảng 73 km, tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỉ đồng, được triển khai tới 11 mũi thi công đồng loạt.

Thi công cuốn chiếu và hiệu quả tối ưu cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tại các khu vực dự án đi qua, nhiều diện tích đất trồng cà phê và hoa màu đã được phát quang, san gạt bước đầu. Những khoảng mặt bằng rộng dần hình thành, tạo điều kiện để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc được xác định là giải pháp then chốt nhằm tận dụng tối đa quỹ thời gian. Phương án "có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó" không chỉ mang tính linh hoạt mà còn thể hiện cách tiếp cận chủ động của địa phương và nhà đầu tư trong bối cảnh công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang tiếp diễn.

Ở tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, các đơn vị thi công chủ lực như Công ty Phương Thành và Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) đã huy động máy móc, nhân lực triển khai 11 mũi thi công ngay từ trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Trong khi đó, tại tuyến Tân Phú - Bảo Lộc, Tập đoàn Sơn Hải đang tăng tốc chuẩn bị hạ tầng phục vụ thi công. Tại các vị trí như Km 74+300, các tổ hợp lán trại, trạm trộn và khu xay nghiền vật liệu được xây dựng khẩn trương. Theo kế hoạch, 3 mũi thi công trọng điểm sẽ tập trung tại các đoạn Km 73 - Km 76, Km 108+800 - Km 114+300 và khu vực nút giao Lý Thái Tổ (Bảo Lộc).

Kỳ vọng giảm tải quốc lộ 20, mở trục phát triển

Hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng và khu vực lân cận. Khi hoàn thành, các tuyến cao tốc này sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông trên quốc lộ 20, tuyến huyết mạch kết nối Tây nguyên với vùng Đông Nam bộ.





Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (giữa) kiểm tra thực địa thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai 2 dự án cao tốc, đảm bảo tiến độ chung.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được khởi công ngày 28.6.2025, còn dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được khởi công ngày 19.12.2025.

Theo kế hoạch, cả 2 dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027 và đưa vào khai thác, thu phí từ năm 2028. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối vùng của Lâm Đồng trong giai đoạn tới.