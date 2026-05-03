CSGT Lâm Đồng kịp thời chở bé 3 tuổi bị co giật đi cấp cứu trong đêm

Khoảng 21 giờ 23 phút ngày 2.5, trên quốc lộ 27C, tổ CSGT Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện chị Ngô Thị Tuyền (quê TP.HCM), hiện là công nhân tại xã Lạc Dương (Lâm Đồng), cùng chồng hốt hoảng chở con trai là bé Nguyễn Ngọc Khả A. (3 tuổi) đến bệnh viện bằng xe máy.

Ngay lập tức, tổ CSGT đã hỗ trợ, nhanh chóng đưa cháu bé cùng gia đình đến bệnh viện cấp cứu bằng xe chuyên dụng.

Cháu bé 3 tuổi bị co giật được lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng chở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời ẢNH: CTV

Theo chị Tuyền, tối cùng ngày, bé A. bị sốt. Sau khi cho uống thuốc, cháu bất ngờ lên cơn co giật, tím tái và khó thở. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, 2 vợ chồng lập tức đưa con đến bệnh viện cấp cứu bằng xe máy.

Nhận thấy tình trạng của cháu bé rất nguy hiểm, có dấu hiệu đe dọa tính mạng, tổ CSGT quốc lộ 27C, thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 Lâm Viên - Đà Lạt (Phòng CSGT Lâm Đồng) đã nhanh chóng dừng xe, kiểm tra và đưa ra quyết định khẩn cấp: sử dụng xe chuyên dụng để chở cháu bé cùng cha mẹ đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.

Xe chuyên dụng của CSGT Lâm Đồng kịp thời đưa cháu bé 3 tuổi bị co giật đến bệnh viện cấp cứu trong đêm 2.5 ẢNH: CTV

Trong điều kiện đêm tối, quãng đường di chuyển xa hàng chục km, việc chuyển sang phương tiện chuyên dụng của lực lượng chức năng đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian, đảm bảo an toàn cho cháu bé trên đường đến bệnh viện.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý, giúp bé A. qua cơn nguy kịch và dần hồi tỉnh. Đến sáng 3.5, sức khỏe của cháu đã ổn định trở lại.

Cháu bé 3 tuổi được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời trong đêm 2.5 ẢNH: CTV

Chia sẻ sau sự việc, chị Tuyền xúc động cho biết nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, hậu quả đối với con chị rất khó lường. Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của các chiến sĩ trong đêm đã góp phần cứu sống cháu bé trong tình huống cấp bách.