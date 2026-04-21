Vụ cháy nhà ở phường Cam Ly - Đà Lạt: 1 cảnh sát PCCC bị thương

Ngày 21.4, đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe, ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của đại úy Nguyễn Trí Long, là chiến sĩ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ trong vụ cháy nhà ở khu dân cư Ba Toa, đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe đại úy Nguyễn Trí Long ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 19.4, một vụ cháy nhà đã xảy ra ở khu dân cư Ba Toa, đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Trí Long bị rơi từ tầng 2 căn nhà xuống đất, dẫn đến chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng nỗ lực khống chế ngọn lửa trong vụ cháy nhà ở khu dân cư Ba Toa, phường Cam Ly - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà cấp 4 tại số 18 Tô Ngọc Vân, ngọn lửa cháy xém qua ngôi nhà 1 tầng bên trái, căn nhà 2 tầng bên phải và căn nhà phía sau, gây thiệt hại đáng kể. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Sau khi vụ cháy nhà xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.