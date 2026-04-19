Cháy nhà ở phường Cam Ly - Đà Lạt, cả khu dân cư hoảng loạn

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vụ cháy nhà ở khu dân cư Ba Toa tại 18 Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt xảy ra khoảng 9 giờ 45 ngày 19.4. Ngọn lửa xuất phát ở một căn nhà cấp 4 và khói đen bốc cao cả chục mét, khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Vụ hỏa hoạn khiến ngọn lửa cháy xém qua ngôi nhà 1 tầng bên trái và căn nhà 2 tầng bên phải, rất may không có thiệt hại về người.

Vụ cháy nhà ở khu dân cư Ba Toa, phường Cam Ly - Đà Lạt ẢNH: L.V

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Do vụ cháy xảy ra trong khu dân cư, đường giao thông chật hẹp nên việc tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ đã cố gắng leo lên những mái nhà lân cận để nhanh chóng khống chế ngọn lửa lây lan sang những nhà bên cạnh.

Việc tiếp cận nhà cháy gặp nhiều khó khăn do đường chật hẹp ẢNH: L.V

Hiện lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy, bảo đảm an toàn cho khu dân cư. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy nhà ở phường Cam Ly - Đà Lạt.

Một số hình ảnh vụ cháy nhà:

Khi ngọn lửa mới bùng phát ẢNH: C.T.V

Vụ cháy nhà ở khu dân cư Ba Toa có thể nhìn thấy từ xa

Nhiều người hiếu kỳ chạy xe vào hẻm Mạc Đĩnh Chi - Lê Quý Đôn để xem vụ cháy nhà

Lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng nỗ lực dập đám cháy ẢNH: L.V

Nỗ lực dập tắt ngọn lửa ẢNH: L.V

Hiện trường vụ cháy nhà sau khi ngọn lửa được khống chế, rất may không có thiệt hại về người