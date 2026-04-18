Cháy nhà xưởng gần cây xăng ở TP.HCM, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên

Tối 18.4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương dập tắt vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Đám cháy kèm cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng trên đường Tân Hiệp 17, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Phát hiện cháy, người dân và lực lượng bảo vệ đã dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa, nhưng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vị trí xảy ra cháy gần cây xăng khiến nhiều người lo lắng ẢNH: CTV

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm một phần nhà xưởng, bốc cháy dữ dội, phát ra nhiều tiếng nổ lách tách do vật dụng bên trong bị thiêu rụi. Khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên, lan rộng ra khu vực xung quanh, khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Đáng chú ý, nhà xưởng nằm phía sau một cây xăng và gần khu dân cư đông đúc, làm tăng nguy cơ cháy lan nếu không được khống chế kịp thời.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình phun nước, chia nhiều hướng tiếp cận để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 19 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.