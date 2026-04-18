Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà xưởng gần cây xăng ở TP.HCM, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
18/04/2026 20:55 GMT+7

Đám cháy bùng phát tại nhà xưởng phía sau cây xăng ở phường Tân Hiệp (TP.HCM) khiến nhiều người hoảng hốt, cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên cuồn cuộn.

Tối 18.4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương dập tắt vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn phường Tân Hiệp.

cháy - Ảnh 1.

Đám cháy kèm cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng trên đường Tân Hiệp 17, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Phát hiện cháy, người dân và lực lượng bảo vệ đã dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa, nhưng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, vượt ngoài tầm kiểm soát.

- Ảnh 2.

Vị trí xảy ra cháy gần cây xăng khiến nhiều người lo lắng

ẢNH: CTV

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm một phần nhà xưởng, bốc cháy dữ dội, phát ra nhiều tiếng nổ lách tách do vật dụng bên trong bị thiêu rụi. Khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên, lan rộng ra khu vực xung quanh, khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Đáng chú ý, nhà xưởng nằm phía sau một cây xăng và gần khu dân cư đông đúc, làm tăng nguy cơ cháy lan nếu không được khống chế kịp thời.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình phun nước, chia nhiều hướng tiếp cận để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 19 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Cháy lớn công ty sơn ở TP.HCM, lửa bùng dữ dội kèm nhiều tiếng nổ

Đám cháy bùng phát dữ dội tại một công ty sơn trên đường ĐT748, phường Long Nguyên (TP.HCM), kèm nhiều tiếng nổ lớn, khiến lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm khu nhà xưởng.

Khám phá thêm chủ đề

cháy cảnh sát PCCC Điều Tra TP.HCM đám cháy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận