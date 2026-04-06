TP.HCM: Xưởng mùn cưa bốc cháy sau tiếng nổ, 3 người bị thương

Chiều 6.4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra tại một nhà xưởng trên đường Vĩnh Tân 34.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại cơ sở chế biến mùn cưa của một người dân. Ngay sau đó, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và chống cháy lan.

Khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng rộng khoảng 700 m², được dựng tạm bằng khung cột, mái tôn cũ và không có giấy phép xây dựng. Bên trong chứa nhiều mùn cưa, vật liệu dễ bắt lửa, khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ khu vực.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Sau khoảng 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Vụ việc khiến 3 người bị thương, gồm: anh Nguyễn Văn Sỹ (35 tuổi), anh Trần Trí Thức (24 tuổi, cùng quê Cần Thơ) và bà Vy Thị Mây (40 tuổi, quê Nghệ An).

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do sự cố nổ máy nghiền dăm bào trong quá trình vận hành, sau đó lửa bén vào mùn cưa khô gây cháy lớn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.