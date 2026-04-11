Thời sự

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 10 chung cư, hàng trăm cư dân tháo chạy

Trần Duy Khánh
11/04/2026 15:47 GMT+7

Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 10 chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM), khiến hàng trăm cư dân hoảng hốt sơ tán.

Ngày 11.4, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một chung cư cao tầng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Cháy căn hộ tầng 10, khói đen bao trùm chung cư ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 10 chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, đám cháy bùng phát từ khu vực hành lang của một căn hộ ở tầng 10, tòa L6 của khu chung cư cao 45 tầng, cách ga metro Tân Cảng khoảng 500 m. Thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người.

Chuông báo cháy lập tức kích hoạt, hàng trăm cư dân hoảng hốt bế theo con nhỏ, mang theo thú cưng di chuyển qua thang thoát hiểm xuống khu vực sảnh và khuôn viên bên dưới. Khói đen từ căn hộ bốc cao, lan ra khu vực ban công khiến nhiều người lo lắng.

Cháy căn hộ tầng 10, khói đen bao trùm chung cư ở TP.HCM - Ảnh 2.

Cảnh sát PCCC dùng thang chuyên dụng tiếp cận đám cháy

ẢNH: CTV

Một cư dân cho biết khi nghe chuông báo động và thông báo từ ban quản lý chung cư, gia đình đã nhanh chóng di chuyển bằng cầu thang bộ. Do nhiều người cùng thoát nạn qua lối đi hẹp nên khu vực bên trong trở nên ngột ngạt, khó thở.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC điều 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng triển khai thang chuyên dụng tiếp cận, phun nước dập lửa. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy do chập cháy dàn nóng máy lạnh. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TP.HCM, hàng trăm cư dân thoát thân

Hàng trăm cư dân thoát thân khi phát hiện vụ cháy căn hộ chung cư Lexington 25 tầng ở phường Bình Trưng (TP.HCM).

