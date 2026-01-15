CSGT Lâm Đồng: Kéo giảm người chết do TNGT là 'chỉ tiêu hạnh phúc'

Chiều tối qua 14.1, tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT (21.2.1946 - 21.2.2026), thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định lực lượng CSGT tỉnh kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí. Trong đó, kéo giảm số người chết do TNGT được xác định là “chỉ tiêu hạnh phúc” của toàn lực lượng.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT ẢNH: LÂM VIÊN

Tai nạn giao thông tại Lâm Đồng giảm cả 3 tiêu chí

Thời gian qua, lực lượng CSGT Lâm Đồng kiên trì thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, kéo giảm số người chết do TNGT được xác định là "chỉ tiêu hạnh phúc" của toàn lực lượng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định kéo giảm số người chết do TNGT được xác định là "chỉ tiêu hạnh phúc" của lực lượng CSGT ẢNH: LÂM VIÊN

Riêng trong năm 2025, TNGT trên địa bàn toàn tỉnh đã được kéo giảm rõ rệt. Cụ thể, số vụ giảm 29,7%, số người chết giảm 6,9%, số người bị thương giảm 33,9%. Những con số ấy phản ánh nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của từng cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Bám tuyến, bám địa bàn

Trên các tuyến giao thông huyết mạch như QL1, QL20, QL27, đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) cùng nhiều tuyến đường trọng điểm khác, cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng luôn ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, điều tiết và hướng dẫn giao thông, lực lượng còn chủ động phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Nhiều vụ việc cướp giật tài sản, trộm cắp phương tiện, đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ đã được kịp thời phát hiện, bắt giữ; nhiều vụ vận chuyển lâm sản trái phép bị xử lý nghiêm minh.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng kịp thời dùng xe chuyên dụng chở sản phụ đến bệnh viện sinh con ẢNH: CTV

Trong mùa cao điểm du lịch, lực lượng CSGT thường xuyên ứng trực 100% quân số, làm nhiệm vụ xuyên ngày đêm, không quản mưa nắng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Không chỉ trên mặt trận giữ gìn an toàn giao thông, CSGT còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, trong mùa mưa bão vừa qua, lực lượng CSGT đã chủ động tham gia giải phóng đất đá sạt lở, cưa dọn cây ngã đổ, kịp thời hạn chế ách tắc giao thông; đồng thời trực tiếp giải cứu người dân mắc kẹt trên đèo Khánh Lê do sạt lở đất, để lại hình ảnh đẹp, gần dân, vì dân phục vụ.

Các chiến sĩ cũng không quản ngại gian khó, di dời người dân ra khỏi khu vực ngập lụt. Tiếp đó, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung" sau đợt mưa lũ lịch sử, để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia dọn dẹp cây ngã đổ trên QL27 để hạn chế ách tắc giao thông ẢNH: LÂM VIÊN

Tiếp tục xây dựng hình ảnh người CSGT vì nhân dân phục vụ

Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục xây dựng hình ảnh người CSGT thân thiện, trách nhiệm, liêm chính, nhân văn, thực sự vì nhân dân phục vụ.

Song song đó, lực lượng CSGT kiên quyết phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu; gắn chặt kỷ luật, kỷ cương với cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong công tác. Toàn lực lượng lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân xã D'Ran trong "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: LÂM VIÊN

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp khẳng định, lực lượng CSGT Lâm Đồng tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động “Đâu cần CSGT có, đâu khó có CSGT”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được triển khai sâu rộng. Qua đó, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân Phòng CSGT có thành tích xuất sắc ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân; Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 21.2.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23 hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng thành "Việt Nam Công an vụ". Theo sắc lệnh này, tổ chức Công an gồm ba cấp: Nha Công an Việt Nam, Sở Công an kỳ và Ty Công an tỉnh. Tại các đơn vị này đều có bộ phận làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, kiểm soát giấy tờ, căn cước và bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, bến xe, bến cảng, bến phà. Đây chính là nền tảng hình thành lực lượng CSGT sau này. Tại Lâm Đồng, ngày 20.7.1977, Phòng CSGT Công an tỉnh chính thức được thành lập. Đến ngày 1.7.2025, trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng mới, Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự kiện toàn về tổ chức, lực lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.



