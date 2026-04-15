Ong tấn công tổ kiểm tra rừng, 1 người tử vong, 4 người cấp cứu

Đức Nhật
15/04/2026 17:21 GMT+7

Trong lúc tuần tra rừng tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, tổ công tác 5 người bị ong tấn công khiến 1 người tử vong và 4 người nhập viện cấp cứu.

Chiều 15.4, UBND phường Quy Nhơn Tây xác nhận vụ ong tấn công khiến 1 người tử vong, 4 người khác nhập viện cấp cứu xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, tổ kiểm tra rừng của Đội quản lý bảo vệ rừng Long Mỹ (thuộc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn) gồm 5 người thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khoảnh 7, tiểu khu 352 (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) theo kế hoạch.

Ong tấn công tổ kiểm tra rừng của Đội quản lý bảo vệ rừng Long Mỹ khiến 1 người tử vong, 4 người nhập viện cấp cứu

ẢNH: TRANG ANH

Các thành viên trong tổ gồm: ông Hồ Thanh Vũ (40 tuổi, ở khu phố 4, phường Quy Nhơn Bắc), ông Nguyễn Văn Tâm (40 tuổi, ở khu phố 61, phường Quy Nhơn), ông Phạm Bá Hiếu (50 tuổi, ở khu phố 53, phường Quy Nhơn), ông Nguyễn Quang Hiếu (46 tuổi, ở khu phố 55, phường Quy Nhơn) và ông Lê Phước Đức (43 tuổi, ở khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông).

Trong lúc tuần tra, tổ công tác bất ngờ bị một đàn ong (chưa xác định chủng loại) tấn công, khiến lực lượng làm nhiệm vụ không kịp ứng phó.

Hậu quả ông Hồ Thanh Vũ tử vong tại chỗ, 4 người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai và Trung tâm y tế Quy Nhơn.

7 người dân ở Nghệ An, gồm 2 người lớn đang gặt lúa và 5 cháu bé đang chơi trên đồng bất ngờ bị đàn ong rừng tấn công khiến cả 7 nạn nhân phải nhập viện.

