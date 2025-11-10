Phát biểu nhậm chức của tân Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng

Sáng 10.11, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND tối cao.

Phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho ông trọng trách mới và Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông làm Chánh án TAND tối cao.

Ông Quảng nói đây là vinh dự và trọng trách to lớn của mình trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng tân Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) và tân Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến (bìa phải) ẢNH: GIA HÂN

Bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân

Tân Chánh án TAND tối cao khẳng định, trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử, ông sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời, cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp thực hiện mục tiêu cao nhất đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tân Chánh án TAND tối cao hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của các chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu.

Quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành TAND. "Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026 và những năm tiếp theo", ông Quảng cho hay.

Tân Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng ẢNH: GIA HÂN

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Một nội dung nữa được tân Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng đề cập, là tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án 3 cấp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội đã đề ra.

Phát biểu nhậm chức của tân Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng

Ông Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành tòa án; sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của nhân dân, của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và HĐND đối với hoạt động của TAND các cấp.

Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc pháp luật của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, các địa phương, nhất là các cơ quan trong hệ thống tư pháp để ngành tòa án và Chánh án TAND tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của dân, do dân và vì dân.