Phê bình 16 xã, phường giải ngân vốn đầu tư công bằng 0, sau 5 tháng

Ngày 13.5, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký văn bản về việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của các địa phương phía đông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phê bình chủ tịch, phó chủ tịch UBND của 16 xã, phường phía đông tỉnh do chưa giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 khu vực phía đông tỉnh ẢNH: C.H

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua xem xét báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến tại cuộc họp của Tổ công tác số 2 về giải ngân vốn đầu tư công diễn ra ngày 12.5, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương 19 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước tính đến ngày 8.5.

Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn chậm trễ trong triển khai, đặc biệt có 16 xã, phường chưa giải ngân được đồng vốn nào, đạt tỷ lệ 0%.

Cụ thể, 3 phường gồm: Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Sa Huỳnh và 13 xã: Vệ Giang, Trà Giang, Đình Cương, Sơn Mai, Mỏ Cày, Ba Vì, Ba Tô, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Sơn Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tổng số vốn được giao tại các địa phương này hơn 184 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số địa phương khác như Sơn Linh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Lộ… cũng có tỷ lệ giải ngân rất thấp, chỉ đạt từ 0,2% - 1,9%.

Một dự án trên địa bàn phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) bị vướng mặt bằng chưa bàn giao ẢNH: HẢI PHONG

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lãnh đạo các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 30.5, các đơn vị phải đạt mức giải ngân bình quân chung của cả nước.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp kết quả giải ngân của các chủ đầu tư phía đông tỉnh đến ngày 30.5, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi trước 14 giờ ngày 3.6.

Đồng thời, Sở Nội vụ được giao tổ chức kiểm tra công vụ đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định trước ngày 20.6.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 7.316 tỉ đồng. Trong đó, khu vực phía đông tỉnh được phân bổ khoảng 3.979 tỉ đồng, gồm 59 tỉ đồng vốn ngân sách trung ương và 3.920 tỉ đồng vốn ngân sách địa phương. Tính đến ngày 8.5, các dự án phía đông tỉnh mới giải ngân khoảng 409 tỉ đồng. Toàn khu vực hiện còn 36 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình chung của tỉnh, trong đó có 16 chủ đầu tư chưa giải ngân.



