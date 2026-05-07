Xuất khẩu sầu riêng ách tắc khâu kiểm nghiệm

Văn bản chỉ đạo xác nhận thực tế trong thời gian qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, đặc biệt do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Sầu riêng xuất khẩu ách tắc, sẽ xử lý cơ sở kiểm nghiệm chậm trễ ẢNH: DUY TÂN

Do đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương rà soát, chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã kịp thời hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường, tháo gỡ ngay các vướng mắc trong tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

Tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quy định an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý của địa phương tăng cường năng lực, nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để ùn tắc kéo dài.

Bên cạnh đó, có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm nghiệm theo quy định.

Cơ sở kiểm định không được né tránh gây chậm trễ

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở kiểm nghiệm nông sản: Tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đúng quy định. Thực hiện nghiêm trách nhiệm của cơ sở, không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng.



Công khai, minh bạch quy trình, thời gian, chi phí kiểm nghiệm, không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Chủ động hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã về yêu cầu, tiêu chuẩn của từng thị trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, tạo thuận lợi cho thông quan và xuất khẩu.

Bộ cũng yêu cầu Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: làm việc, trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị phía bạn khẩn trương công nhận bổ sung các phòng kiểm nghiệm mới đã nộp hồ sơ; xem xét đánh giá hồ sơ, công nhận lại các phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ đã nộp báo cáo khắc phục; thông báo công khai danh sách các phòng kiểm nghiệm được Trung Quốc chấp thuận, tạm đình chỉ.

Rà soát, cảnh báo các vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm cadimi cao và hướng dẫn địa phương các biện pháp canh tác (sử dụng phân bón, nước, hóa chất...) đúng quy trình để giảm thiểu nguy cơ, đáp ứng quy định của thị trường tiêu thụ. Rà soát, hoàn thiện các quy định quản lý vùng trồng, quy trình canh tác trồng trọt, quy trình kiểm dịch thực vật xuất khẩu, kịp thời đề xuất sửa đổi các quy định còn bất cập.

Tăng cường đàm phán để xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông sản sang các thị trường. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong xuất khẩu nông sản, không để kéo dài gây ách tắc.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường: hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước nếu có.



