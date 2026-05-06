Xe container chở sầu riêng chờ kiểm định để xuất khẩu đậu kín Bến xe Dầu Giây

Những ngày qua, hàng trăm xe container đậu kín Bến xe Dầu Giây (ở trung tâm hành chính phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai) và các tuyến đường xung quanh.

Xe container đậu kín các tuyến đường xung quanh Bến xe Dầu Giây ẢNH: H.T

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, các xe đầu kéo này với những thùng xe chở sầu riêng từ các tỉnh, địa phương ở miền Nam đổ về Bến xe Dầu Giây để đợi lấy mẫu kiểm định, trước khi xuất khẩu.

Trước đó, một đơn vị đã thuê Bến xe Dầu Giây làm nơi kiểm định sầu riêng. Theo quy định, sầu riêng trước khi xuất khẩu phải được kiểm định chất vàng O và cadimi.

Trước tình hình trên, ngày 6.5, UBND phường Dầu Giây (thành phố Đồng Nai) đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc phối hợp xử lý việc dừng, đỗ xe không đúng quy định trên địa bàn phường.

Văn bản nêu "hiện trên địa bàn phường có rất nhiều container dừng, đỗ, tại các tuyến đường trên địa bàn phường không đúng quy định".

Tại khu vực Bến xe Dầu Giây, các phương tiện dừng, đỗ để kiểm định hàng hóa rất nhiều, gây sụt lún và hư hỏng đường; đồng thời, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông, làm mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Do đó Chủ tịch UBND phường Dầu Giây giao Công an phường Dầu Giây chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ban Quản lý bến xe Dầu Giây tổ chức kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định nêu trên.

Đồng thời, phường giao Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp công an phường và các ngành liên quan kiểm tra hoạt động của Bến xe Dầu Giây xem bến xe này có đủ chức năng kiểm định hàng hóa hay không; nếu phát hiện sai phạm thì phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND phường Dầu Giây đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Dầu Giây kiểm tra, xử lý các xe container vi phạm pháp luật về giao thông và gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường và Bến xe Dầu Giây, nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt và an toàn.