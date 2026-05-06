Tiêu dùng thông minh Góc người tiêu dùng

Sầu riêng rớt giá, nhà vườn mang ra lề đường bán lẻ

Duy Tân
06/05/2026 08:03 GMT+7

Giá sầu riêng giảm sâu và đầu ra chậm khiến nhiều nhà vườn phải mang ra lề đường bán lẻ với hy vọng vớt vát phần nào chi phí đã bỏ ra.

Thời điểm này, nhà vườn miền Tây đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Khác hẳn không khí nhộn nhịp, phấn khởi các năm trước, mùa vụ năm nay tình hình khá trầm lắng. Giá giảm sâu, đầu ra chậm khiến nhiều nhà vườn lâm vào cảnh khó khăn, phải mang ra lề đường bán lẻ với hy vọng gỡ vốn chút nào hay chút đó.

Nhà vườn Cần Thơ bày bán sầu riêng dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ trong mùa thu hoạch rộ

Tại TP.Cần Thơ, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ được nhiều người ví von là "con đường thơm nhất Cần Thơ" vì chỉ một đoạn vài trăm mét đã xuất hiện hàng chục điểm bán sầu riêng. Hương sầu riêng lan tỏa khắp tuyến đường, nhưng trái ngược với mùi thơm đặc trưng là nỗi lo của người trồng. Sầu riêng nguyên trái được chào bán chỉ từ 30.000 - 50.000 đồng/kg; cơm sầu riêng từ 150.000 - 160.000 đồng/kg, mức giá thấp hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Hàng chục điểm bán sầu riêng xuất hiện trên đoạn đường chỉ vài trăm mét

Theo nhiều nhà vườn, nguyên nhân chính là thương lái mua với giá quá thấp trong khi sầu riêng đến kỳ chín rộ không thể trì hoãn thu hoạch, để lâu sẽ rụng và hư hỏng. Vì vậy, nhiều nhà vườn đành mang đường bán lẻ, hy vọng cải thiện phần nào thu nhập.

Sầu riêng nguyên trái được chào bán với giá thấp hiếm thấy, chỉ từ 30.000 - 50.000 đồng/kg

Bà Nguyễn Thị Muội (ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, thương lái mua tại vườn chỉ có 30.000 đồng/kg đối với đẹp, còn loại xấu hơn thì 10.000 - 15.000 đồng/kg. Năm nay coi như thất thu.

Khách dừng xe bên “con đường thơm nhất Cần Thơ” để chọn sầu riêng giá rẻ

Không chỉ chịu áp lực về giá, đầu ra xuất khẩu cũng gặp nhiều trở ngại. Theo phản ánh của các nhà vườn, việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu như cadimi và chất vàng O đang khiến nhiều lô hàng khó đáp ứng yêu cầu, dẫn đến việc doanh nghiệp tạm ngưng thu mua sầu riêng. Thị trường tiêu thụ vì thế bị thu hẹp, kéo giá sầu riêng lao dốc.

Nhiều nhà vườn phải mang sầu riêng ra lề đường bán lẻ để gỡ vốn

Chị Phan Thị Đầm (38 tuổi, ở xã Phong Điền) cho biết: "Xuất khẩu khó nên các kho không thu mua, thương lái cũng không đến. Sầu chín rụng nhiều, tôi bán sớm còn được 30.000 đồng/kg, nhưng bà con bán sau chỉ còn 23.000 - 28.000 đồng/kg, tùy loại".

Một điểm bán sầu riêng với giá 40.000 đồng

Ghi nhận tại các điểm bán, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ tìm mua sầu riêng giá rẻ trong dịp này. Trần Minh Tâm (sinh viên tại Cần Thơ) cho biết: "Bình thường, giá sầu riêng khá đắt nên ít dám mua. Nay thấy giá rẻ nên tụi em ghé mua thử, nhưng phải chọn thật kỹ vì chất lượng trái không đồng đều".

Cơm sầu riêng chỉ có 150.000 - 160.000 đồng/kg, giá thấp hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây

Trong khi đó, chị Nguyễn Hoài Thư, du khách từ TP.HCM, chia sẻ: "Đi du lịch đúng dịp này thấy sầu riêng bán dọc đường rất nhiều, giá rẻ nên tôi rất muốn mua. Do không có kinh nghiệm nhận biết trái nào ngon hay không ngon nên tôi chọn loại đã tách sẵn cơm cho vào hộp. Như vậy vừa ngon như mong muốn, vừa tiện mang về".

Một bạn trẻ mua cơm sầu riêng tách tại chỗ

Theo Sở NN-MT Cần Thơ, thành phố hiện có gần 100.330 ha trồng cây ăn trái, với các loại cây chủ lực như bưởi, cam, quýt, chanh, xoài, nhãn, sầu riêng, vú sữa, mít, ổi, mãng cầu... Trong tháng 4.2026, nhà vườn thu hoạch gần 128.460 tấn trái, nâng tổng sản lượng thu hoạch từ đầu năm đến nay lên hơn 463.930 tấn. Ngành nông nghiệp khuyến khích bà con nông dân tích cực sử dụng giống mới, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.

