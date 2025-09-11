Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Giá lúa thấp kỷ lục, nông dân Cà Mau vẫn khó tìm được thương lái đến mua

Gia Bách
Gia Bách
11/09/2025 19:23 GMT+7

Vụ hè - thu năm nay ở Cà Mau rơi vào tình cảnh ảm đạm. Giá lúa chỉ quanh mức 5.000 đồng/kg, thấp kỷ lục so với mọi năm.

Giá lúa tại Cà Mau đang giảm mạnh, nhiều giống chỉ còn dưới 5.000 đồng/kg. Đặc biệt, sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo, việc thu mua lúa trên địa bàn cũng chững lại, khiến nông dân lo lắng. 

Ngày 11.9, lúa ST24, ST25 được thương lái thu mua với giá 5.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với đầu vụ.

Giá lúa thấp kỷ lục, nông dân Cà Mau vẫn khó tìm được thương lái đến mua- Ảnh 1.

Ngồi chờ thương lái đến mua lúa, ông Hồ Văn Bàng không giấu được nỗi buồn vì giá xuống thấp kỷ lục

ẢNH: G.B

Người trồng lúa tại Cà Mau đang chạy tìm thương lái để bán đổ bán tháo lúa vừa thu hoạch để chi trả chi phí vật tư. Nhiều hộ dân đã thu hoạch nhưng không bán được lúa, dù trước đó đã liên hệ và được thương lái hứa thu mua.

Ông Hồ Văn Bàng, nông dân xã Vĩnh Phước, thở dài khi ngồi bên những bao lúa vừa gặt, chờ thương lái đến cân. Với ông và nhiều nông hộ khác, dù biết giá lúa thấp vẫn phải bán, bởi mùa mưa không thể phơi trữ. "Vụ này coi như xong rồi. Lúa nhà tôi bán được 5.200 đồng/kg. Năng suất khoảng 20 - 25 dạ/công, nhưng với giá này thì lỗ hết chứ lời sao nổi," ông Bàng chua chát.

Theo ông Nguyễn Văn Mãi (ngụ xã Khánh Lâm, Cà Mau), giá lúa năm nay thấp chưa từng thấy, bán 5.000 đồng/kg thì coi như công sức mấy tháng trời đổ sông đổ biển. Ông nói: "Trước đó, thương lái đồng ý mua lúa của tôi nhưng đến lúc thu hoạch lại chê, không mua nữa. Giờ ai đến mua 1 -  2 bao tôi cũng bán. Một ký cá phi mồi (loại cá rô phi nhỏ dùng làm thức ăn cua, cá - PV) hiện có giá khoảng 12.000 đồng/kg), tức mua được hơn 2 kg lúa. Nông dân tụi tôi làm ra hột gạo mà còn rẻ hơn cả thức ăn cho cá, thì sống sao nổi".

Nếu cùng kỳ năm ngoái, giống lúa Đài thơm và OM được mua từ 6.500 - 7.000 đồng/kg thì nay giá chỉ còn quanh quẩn mức 5.000. Đầu vụ nhích hơn 6.000, nhưng rồi giảm nhanh chóng, cuốn đi hy vọng của nông dân.

Giá lúa thấp kỷ lục, nông dân Cà Mau vẫn khó tìm được thương lái đến mua- Ảnh 2.

Giá lúa tại Cà Mau đang xuống thấp kỷ lục, nhưng nông dân vẫn phải bán tháo

ẢNH: G.B

Bài toán nan giải nhất của nông dân Cà Mau hiện nay chính là chi phí. Ông Mãi nhẩm tính toán: "Phân thuốc gần 2 triệu đồng/công, thêm cải tạo đất, cắt lúa khoảng 600.000 đồng nữa. Bán lúa chỉ đủ trả chi phí, còn công sức coi như mất trắng".

Ở những xã xa xôi như Đá Bạc, Khánh Hưng, Khánh Lâm, nỗi lo còn lớn hơn khi lúa thu hoạch xong không có người mua. Do vận chuyển khó khăn, giá lúa bị ép xuống dưới 5.000 đồng/kg. Bà Phan Thị Mai, xã Khánh Hưng, thấp thỏm: "Mọi năm, lúa 2 tháng tuổi đã có thương lái đến đặt cọc. Năm nay lúa chín rồi mà không ai ngó ngàng. Nghe có chỗ bán chỉ 4.800 đồng/kg, mà lái cũng không chịu đặt cọc. Lo lắm, chi phí thì phải trả, lúa không bán được biết xoay xở ra sao".

Chính quyền vào cuộc tháo gỡ

Từ ngày 1.9 đến 30.10.2025, Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo. Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các ngành, địa phương nhanh chóng thông tin cho hợp tác xã, hộ sản xuất và thương nhân để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, hướng dẫn việc thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ lúa phù hợp; hỗ trợ kết nối thương lái, ưu tiên tiêu thụ trong nước, tìm kiếm thị trường xuất khẩu khác hoặc tổ chức tạm trữ, nhằm tránh tình trạng nông dân phải bán tháo với giá thấp.


