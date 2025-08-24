Tây Ninh: Người khai thác 'đất lúa thành hồ nước khổng lồ' đề nghị làm rõ các vấn đề

Liên quan đến bài viết Chuyện lạ ở Long An: Đất trồng lúa biến thành hồ nước khổng lồ, ngày 24.8, đại diện lãnh đạo Sở NN-MT Tây Ninh cho biết, sở đã nhận được đơn tố giác của ông Phạm Thành Tín, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng cảnh quan Bảo Tín (Công ty Bảo Tín, trụ sở tại TP.HCM).

"Sở NN-MT Tây Ninh sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan gồm Công an tỉnh, Sở Tài chính... xác minh, làm rõ về các nội dung Giám đốc Công ty Bảo Tín đã tố giác", lãnh đạo Sở NN-MT Tây Ninh cho biết thêm.

Ông Phạm Thành Tín cho rằng, hồ nước hơn 5,3 ha, sâu hơn 10 m này vốn là đất trồng lúa, do Công ty Bảo Tín nhận thuê khai thác bán đất san lấp cho Dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể, Giám đốc Công ty Bảo Tín thừa nhận trong giai đoạn từ năm 2019 - 2021, Công ty Bảo Tín đã khai thác hơn 5,3 ha đất nông nghiệp ở ấp 2, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, Long An), chiều sâu khai thác từ 10 - 13 m. Tổng khối lượng đất khai thác hơn 700.000 m3 và đều vận chuyển bán vào Dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (dự án nằm liền kề với đất).

Ông Phạm Thành Tín cũng thừa nhận mình là một trong những người đứng tên chủ sở hữu của các thửa đất nông nghiệp. Tổng giá trị hợp đồng của hơn 700.000 m3 đất là 124 tỉ đồng.

Về nguyên nhân gửi đơn tố giác, ông Tín cho biết có rất nhiều vấn đề trong câu chuyện này mà chỉ có ngành chức năng của tỉnh mới có thể xử lý dứt điểm.

Hiện trường của hơn 5,3 ha đất lúa bị khai thác tận thu ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã phản ánh, hơn 5,3 ha đất trồng lúa (tại ấp 2, xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, tỉnh Long An cũ) biến thành hồ nước khổng lồ. Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, tháng 10.2024, ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND H.Thạnh Hóa (Long An cũ), có quyết định thanh tra toàn diện về hoạt động khai thác đất nông nghiệp trái pháp luật này. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 tháng trôi qua, cuộc thanh tra vẫn chưa công bố kết luận.

Ngoài vấn đề liên quan đến Công ty Bảo Tín, ông Trần Văn Tươi, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết đã có yêu cầu phía Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hằng (chủ đầu tư Dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, diện tích hơn 38 ha) giải trình nhiều vấn đề như: chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án, những vấn đề khuất tất cần làm rõ trong vận hành doanh nghiệp, triển khai dự án, các khiếu nại, tố cáo… để tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh quyết định.



