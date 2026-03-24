Đồng Nai: Nhiều chủ đầu tư bị nhắc nhở vì chưa giải ngân vốn đầu tư công

Hoàng Giáp
24/03/2026 16:01 GMT+7

Nhiều chủ đầu tư là các ban quản lý dự án khu vực, UBND xã, phường đã bị UBND tỉnh Đồng Nai nhắc nhở vì chưa giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 24.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản nhắc nhở Ban Quản lý dự án các khu vực và UBND xã, phường khi chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; căn cứ báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đến nay nhiều đơn vị chưa thực hiện được việc giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Cụ thể, theo danh sách các chủ đầu tư bị nhắc nhở gồm: Ban Quản lý dự án các khu vực Chơn Thành, Bù Đăng, Bình Long; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các xã Tà Lài, Định Quán, Trị An và phường Tân Triều. Tính đến ngày 16.3, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các đơn vị này vẫn là 0%.

Đồng Nai: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 0%, nhiều chủ đầu tư bị nhắc nhở

Máy móc thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, điều này cho thấy việc tổ chức triển khai còn chậm, thiếu quyết liệt, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của toàn tỉnh.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở lần thứ nhất đối với các đơn vị nêu trên; đồng thời yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm và khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai ngay việc giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm phát sinh khối lượng và thực hiện giải ngân trong thời gian sớm nhất.

Xây dựng kế hoạch, cam kết tiến độ giải ngân cụ thể gửi về Sở Tài chính trong tháng 3.2026; chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, không để tiếp tục kéo dài.

Trường hợp tiếp tục chậm trễ, không có chuyển biến, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.

