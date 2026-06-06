Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 có gì mới?

Ngày 6.6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, với không gian phát triển trải dài từ Tây nguyên xuống duyên hải Nam Trung bộ.

Theo ông Hồ Văn Mười, đây là lợi thế đặc biệt để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, logistics, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao. Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt nhiều thách thức như hạ tầng kết nối giao thông chưa đồng bộ, chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động cần được nâng lên, trong khi yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững ngày càng cấp thiết.

Theo ông Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn định hình tầm nhìn phát triển dài hạn, tổ chức lại không gian phát triển ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn định hình tầm nhìn phát triển dài hạn, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tích hợp, liên kết và đồng bộ; phát huy tiềm năng của từng vùng, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững".

Lâm Đồng xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực để trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Nhà máy sản xuất alumin ở Bảo Lâm, Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quy hoạch, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên rừng, nguồn nước và hệ sinh thái biển - cao nguyên. Tỉnh sẽ tập trung vào các ngành có lợi thế cạnh tranh, đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng mới có sức lan tỏa.

Trong đó, Lâm Đồng ưu tiên phát triển chuỗi công nghiệp bô xít - alumin - luyện nhôm - chế biến sâu sau nhôm và chế biến sâu khoáng sản titan, hướng tới trở thành ngành công nghiệp chiến lược của tỉnh và quốc gia. Ông Hồ Văn Mười thông tin vào ngày 2.7.2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ cho ra lò thỏi nhôm đầu tiên.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản sẽ được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm hiệu quả và bảo vệ môi trường. Phát triển đô thị và du lịch cũng gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và các hệ sinh thái đặc trưng.

Đến năm 2030 là cực tăng trưởng của vùng Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ, lấy hạnh phúc và đời sống của người dân làm thước đo phát triển.

Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ẢNH: LÂM VIÊN

Tỉnh sẽ xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu; hình thành các cụm ngành và chuỗi giá trị mũi nhọn về khai thác, chế biến khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến - chế tạo, logistics - cảng biển, đô thị thông minh và du lịch.

Về kinh tế, Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 210 triệu đồng, tương đương 8.000 USD. Kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP và tổng thu ngân sách tăng bình quân 10 - 11% mỗi năm. Về xã hội, tỉnh phấn đấu chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,75; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 89%, trong đó 35 - 40% có bằng cấp, chứng chỉ. Đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%; đạt 32 giường bệnh và 11 bác sĩ trên 10.000 dân. Trong lĩnh vực giáo dục và xây dựng nông thôn mới, Lâm Đồng đặt mục tiêu 73 - 75% trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, ít nhất 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Về môi trường và đô thị, tỉnh hướng tới 100% khu, cụm công nghiệp và bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn; tỷ lệ đô thị hóa trên 50%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 46,2%; 98% chất thải rắn đô thị và 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định.

Tầm nhìn đến năm 2050

Theo quy hoạch, đến năm 2050, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm phát triển năng động và bền vững của vùng Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ, có nền kinh tế hiện đại và năng lực cạnh tranh quốc tế cao.

Đến năm 2050 hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Lâm Đồng sẽ được đầu tư đồng bộ, kết nối thông suốt theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây ẢNH: LÂM VIÊN

Hệ thống hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, kết nối thông suốt theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới liên kết giữa Tây nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh đặt mục tiêu bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng, biển và nguồn nước; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, hướng tới xây dựng một Lâm Đồng giàu mạnh, văn minh và người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.