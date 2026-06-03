56 phường, xã ở Lâm Đồng được bố trí 3 phó chủ tịch UBND

Ngày 3.6, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định số 2706/QĐ-UBND quy định số lượng phó chủ tịch UBND tại các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định số 2706/QĐ-UBND, UBND phường Langbiang - Đà Lạt được bố trí 3 phó chủ tịch ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quyết định, 56 xã, phường trên địa bàn tỉnh được bố trí 3 phó chủ tịch UBND; 68 xã và đặc khu được bố trí 2 phó chủ tịch UBND.

Việc bố trí số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện trên cơ sở luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa có hiệu lực. Nghị định này thay thế cơ chế quy định cứng về số lượng lãnh đạo tại từng đơn vị bằng phương thức quản lý theo tổng biên chế bình quân của địa phương.

Theo quy định, tổng số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được bố trí tại tỉnh Lâm Đồng tối đa là 310 người. Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, địa phương mới bố trí được 248 nhân sự, còn thiếu 62 vị trí và đang tiếp tục kiện toàn.

Để bổ sung số lượng còn thiếu, tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành rà soát, giới thiệu thêm cán bộ có năng lực nhằm tăng cường cho cấp xã, phường, bố trí giữ chức vụ phó chủ tịch UBND.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt là phường trung tâm của tỉnh Lâm Đồng, được bố trí 3 phó chủ tịch ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quyết định số 2706/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện được bố trí 304 phó chủ tịch UBND cấp xã, trong khi số lượng tối đa theo khung quy định là 310 người.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu phương án bổ sung phó chủ tịch UBND tại các xã, đặc khu có dư địa phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, bảo đảm tổng số lượng không vượt quá khung quy định.