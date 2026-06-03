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Thời sự Dân sinh

Sân bay Liên Khương sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp, đạt tiến độ thế nào?

Lâm Viên
Lâm Viên
03/06/2026 05:58 GMT+7

Sau 3 tháng kể từ khi tạm đóng cửa để nâng cấp, cải tạo, nhiều hạng mục trọng điểm tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) đang được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu đưa sân bay trở lại hoạt động theo đúng kế hoạch.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) tạm dừng khai thác từ ngày 4.3.2026 để triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và cải tạo quy trình khai thác quốc tế. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỉ đồng.

Sân bay Liên Khương sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp, đạt tiến độ thế nào?- Ảnh 1.

Nhộn nhịp công trường nâng cấp sân bay Liên Khương

ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là lần nâng cấp quy mô lớn nhất tại sân bay này trong nhiều chục năm qua, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây nguyên.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm khôi phục đường bay

Theo báo cáo của các đơn vị thi công, đến ngày 1.6, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đào phá mặt đường bê tông nhựa đạt khoảng 98%; thi công nền đất đường cất hạ cánh, đường lăn và lề vật liệu đạt 80%; nền cấp phối đá dăm lớp dưới đạt 86%, lớp trên đạt 78%.

Sân bay Liên Khương sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp, đạt tiến độ thế nào?- Ảnh 2.

Thi công nền đất đường cất hạ cánh, đường lăn và lề vật liệu đạt 80%

ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, hạng mục bê tông xi măng M150/25 đã hoàn thành khoảng 75%, trong khi bê tông xi măng M350/45 đạt 18%. Các hạng mục phụ trợ như cống hộp thoát nước đạt 89%, tường chắn đất đạt 71%, hệ thống băng cáp qua đường cất hạ cánh và đường lăn đã hoàn thành 100%.

Sân bay Liên Khương sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp, đạt tiến độ thế nào?- Ảnh 3.

Hạng mục bê tông xi măng M350/45 đạt 18%

ẢNH: LÂM VIÊN

Hiện ba nhà thầu ACC, Vinadic và Vinaconex đang đồng loạt triển khai 3 mũi thi công bê tông xi măng với sản lượng bình quân khoảng 1.100 m³/ngày. Các hạng mục thoát nước, dải bảo hiểm sườn và khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh (RESA) cơ bản bám sát tiến độ tổng thể.

Sân bay Liên Khương sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp, đạt tiến độ thế nào?- Ảnh 4.

Hiện 3 nhà thầu đồng loạt triển khai 3 mũi thi công bê tông xi măng

ẢNH: LÂM VIÊN

Đối với hệ thống điện và thiết bị hàng không, các đơn vị đã hoàn tất việc đặt hàng hệ thống đèn hiệu, đồng thời các thiết bị điện trung thế, hạ thế, UPS, máy phát điện và cáp điện vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.

Cải tạo khu vực khai thác quốc tế đạt khoảng 55% khối lượng

Song song với việc nâng cấp hạ tầng khu bay, dự án cải tạo quy trình khai thác quốc tế tại nhà ga hành khách cũng đang được triển khai đồng bộ.

Sân bay Liên Khương sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp, đạt tiến độ thế nào?- Ảnh 5.

Cải tạo quy trình khai thác quốc tế tại nhà ga hành khách cũng đang được triển khai đồng bộ

ẢNH: LÂM VIÊN

Đến nay, tổng tiến độ dự án đạt khoảng 55%. Nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành hoặc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện như lắp dựng vách kính tận dụng đạt 80%, thi công trần nhôm đạt 80%, hệ thống khung nhôm - vách kính đạt 70%, hoàn thiện khu vực vệ sinh đạt 70%, phòng CIP đạt 60%.

Việc cải tạo này nhằm nâng cao năng lực phục vụ hành khách quốc tế, tối ưu hóa quy trình khai thác và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn của một cảng hàng không quốc tế hiện đại.

Kỳ vọng sân bay Liên Khương tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế địa phương

Như Thanh Niên đã thông tin, việc đóng cửa sân bay Liên Khương trong khoảng 6 tháng đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận tải hàng không, du lịch và giao thương của Lâm Đồng. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tại Đà Lạt ghi nhận lượng khách sụt giảm, đặc biệt là nhóm khách đến bằng đường hàng không.

Sân bay Liên Khương sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp, đạt tiến độ thế nào?- Ảnh 6.

Khi hoàn thành, đường cất hạ cánh được nâng cấp sẽ giúp sân bay Liên Khương nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn bay

ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá đây là sự gián đoạn cần thiết để đầu tư hạ tầng lâu dài. Khi hoàn thành, đường cất hạ cánh và hệ thống khai thác được nâng cấp sẽ giúp sân bay Liên Khương nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn bay, tăng khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng và mở rộng cơ hội khai thác các đường bay quốc tế.

Sân bay Liên Khương sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp, đạt tiến độ thế nào?- Ảnh 7.

Sân bay Liên Khương được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng

ẢNH: LÂM VIÊN

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, sân bay Liên Khương được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng, góp phần thu hút du khách, nhà đầu tư và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Theo kế hoạch, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đưa sân bay Liên Khương trở lại khai thác cuối tháng 8.2026.

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