Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương nguy cơ chậm tiến độ do thiếu vật liệu

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến ngày 15.5, một số hạng mục sửa chữa nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Liên Khương đạt tiến độ cao.

Trong đó, công tác đào phá mặt đường bê tông nhựa đạt khoảng 98%; thi công nền đá cấp phối bù phụ đường cất hạ cánh đạt 100%; hệ thống băng cáp qua đường lăn đã hoàn thành.

Thi công nền đá cấp phối bù phụ đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương đạt 100% ẢNH: CTV

Cũng theo báo cáo của ACV, đến trung tuần tháng 5.2026, các hạng mục kỹ thuật trọng tâm lại đang chậm so với kế hoạch. Cụ thể, hạng mục thi công bê tông xi măng M350/45 cho đường cất hạ cánh và đường lăn mới đạt khoảng 4%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 30% đề ra ban đầu.

Ngoài ra, tiến độ thi công cống hộp thoát nước đạt 33,17%, còn nền đất dải bảo hiểm đạt khoảng 56,71%.

Khan hiếm vật liệu xây dựng

Theo ACV, nguyên nhân lớn nhất khiến tiến độ bị ảnh hưởng là tình trạng thiếu vật liệu đạt chuẩn, đặc biệt là cát vàng dùng cho thi công bê tông xi măng đường cất hạ cánh và đường lăn. Theo đó, hiện khối lượng cát vàng tập kết mới đáp ứng khoảng 29,5% nhu cầu theo hợp đồng, trong khi nguồn cung xi măng cũng chỉ đạt khoảng 18,59%.

Hiện khối lượng cát vàng tập kết mới đáp ứng khoảng 29,5% nhu cầu theo hợp đồng ẢNH: CTV

Nguồn cát vàng tại Lâm Đồng và các địa phương lân cận như Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đang bị hạn chế do vướng mắc thủ tục thuê đất, cấp phép khai thác tại các mỏ vật liệu. Trong khi đó, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn đồng loạt triển khai tại khu vực khiến nhu cầu vật liệu tăng mạnh, kéo theo áp lực về giá và chi phí vận chuyển.

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ngành phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, đồng thời kiểm soát giá vật liệu nhằm tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Hướng tới sân bay Liên Khương đạt cấp 4E

Dự án sửa chữa nâng cấp sân bay Liên Khương với tổng vốn đầu tư hơn 1.032 tỉ đồng do ACV làm chủ đầu tư, được khởi công từ ngày 4.3.2026. Mục tiêu là chuyển đổi toàn bộ kết cấu đường băng dài 3.250 m, rộng 45 m từ bê tông nhựa sang bê tông xi măng nhằm nâng cao khả năng chịu tải, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787.

Sân bay Liên Khương được nâng cấp đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E ẢNH: LÂM VIÊN

Theo định hướng quy hoạch, sân bay Liên Khương sẽ được nâng cấp đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, hướng tới mục tiêu phục vụ khoảng 5 triệu lượt hành khách mỗi năm vào năm 2030 và tăng lên 7 triệu lượt khách vào năm 2050.

Dự án nâng cấp sân bay Liên Khương không chỉ bảo đảm an toàn khai thác bay, mà còn thúc đẩy tăng trưởng du lịch Đà Lạt, phát triển thương mại và thu hút đầu tư cho Lâm Đồng và khu vực Tây nguyên.

Do khan hiếm vật liệu xây dựng dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành so với kế hoạch ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, để phục vụ thi công đồng bộ và bảo đảm an toàn, ACV đã thống nhất với tỉnh Lâm Đồng tạm đóng cửa sân bay từ ngày 4.3 đến hết tháng 8.2026. Tuy nhiên do khan hiếm vật liệu xây dựng dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành so với kế hoạch.

Sân bay Liên Khương là cửa ngõ hàng không chính đưa khách từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh phía bắc đến Đà Lạt. Trong thời gian sân bay đóng cửa, nhiều du khách sẽ ngại đi đường bộ có thể gián đoạn gần 1 triệu lượt khách.