Đại công trường sân bay Liên Khương sau 2 tuần khởi công sửa chữa, nâng cấp

Lễ khởi công sửa chữa vào ngày 4.3. Ngày 19.3, trở lại sân bay Liên Khương (ở Lâm Đồng), phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận tại đây có khoảng 20 xe múc chia ra nhiều khu vực cào bóc lớp nhựa đường cũ ở đường cất hạ cánh, đường lăn bị xuống cấp nghiêm trọng.

Song song đó, có gần 50 xe ben liên tục vận chuyển đất, đá, nhựa đường vừa cào bóc đưa đi đổ.

Có những đoạn cào bóc xong đang được lu mặt bằng để thời gian tới làm mới đường cất hạ cánh, đường lăn. Bãi tập kết vật liệu đá, cát cũng nhộn nhịp xe vào ra. Một cán bộ ACV cho biết từ ngày khởi công đến nay thời tiết nắng ráo thuận lợi cho việc thi công.

Theo ACV, dự án sửa chữa sân bay Liên Khương với tổng mức đầu tư 1.032 tỉ đồng, đây là công trình hàng không cấp I có quy mô đồng bộ với nhiều hạng mục quan trọng. Theo đó, sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09 - 27 (3.250 m x 45 m); hệ thống đường lăn E1 (255,3 m), E2 (137 m) và đường lăn song song (901 m x 23 m). Khu vực an toàn cuối đường băng (RESA) được mở rộng lên 140 m x 90 m; cải tạo sân quay đầu 9 dạng hình thang và dải hãm đầu (Stopway) 100 m x 60 m.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV cam kết với tỉnh Lâm Đồng tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động và môi trường; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đưa sân bay trở lại khai thác theo kế hoạch.

