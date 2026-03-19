Thời sự Dân sinh

Đại công trường sân bay Liên Khương sau 2 tuần khởi công sửa chữa, nâng cấp

Lâm Viên
19/03/2026 18:22 GMT+7

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) huy động hàng trăm phương tiện, máy móc thi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Lễ khởi công sửa chữa vào ngày 4.3. Ngày 19.3, trở lại sân bay Liên Khương (ở Lâm Đồng), phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận tại đây có khoảng 20 xe múc chia ra nhiều khu vực cào bóc lớp nhựa đường cũ ở đường cất hạ cánh, đường lăn bị xuống cấp nghiêm trọng.

Song song đó, có gần 50 xe ben liên tục vận chuyển đất, đá, nhựa đường vừa cào bóc đưa đi đổ.

Xe cơ giới cào bóc lớp nhựa đường cũ đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương

Có những đoạn cào bóc xong đang được lu mặt bằng để thời gian tới làm mới đường cất hạ cánh, đường lăn. Bãi tập kết vật liệu đá, cát cũng nhộn nhịp xe vào ra. Một cán bộ ACV cho biết từ ngày khởi công đến nay thời tiết nắng ráo thuận lợi cho việc thi công.

Những đoạn cào bóc xong đang được lu mặt bằng để thời gian tới làm mới

Theo ACV, dự án sửa chữa sân bay Liên Khương với tổng mức đầu tư 1.032 tỉ đồng, đây là công trình hàng không cấp I có quy mô đồng bộ với nhiều hạng mục quan trọng. Theo đó, sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09 - 27 (3.250 m x 45 m); hệ thống đường lăn E1 (255,3 m), E2 (137 m) và đường lăn song song (901 m x 23 m). Khu vực an toàn cuối đường băng (RESA) được mở rộng lên 140 m x 90 m; cải tạo sân quay đầu 9 dạng hình thang và dải hãm đầu (Stopway) 100 m x 60 m.

Lãnh đạo ACV cam kết tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV cam kết với tỉnh Lâm Đồng tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động và môi trường; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đưa sân bay trở lại khai thác theo kế hoạch.

Một số hình ảnh sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương, phóng viên Thanh Niên ghi lại:

Sân bay Liên Khương hiện là một đại công trường

Cào bóc đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương để làm mới

Nhiều máy móc, phương tiện được huy động để thi công sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương

ACV khẩn trương thi công sửa chữa sân bay Liên Khương khi thời tiết nắng ráo

Tranh thủ trời nắng các phương tiện cấp tập cào bóc lớp nhựa đường lăn sân bay Liên Khương

Sân bay Liên Khương vắng lặng trước giờ đóng cửa để 'đại tu'

Chỉ một tuần sau cao điểm Tết Bính Ngọ, khi dòng khách tấp nập đổ về Đà Lạt vẫn còn in đậm trong ký ức, không khí tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chiều 3.3 trở nên vắng lặng khác thường.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
