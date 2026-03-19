Chính trị Ngày hội bầu cử

Lâm Đồng công bố 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh

Quế Hà
Quế Hà
19/03/2026 12:22 GMT+7

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Lâm Đồng chính thức công bố kết quả trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Sáng 19.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng công bố kết quả trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu trên toàn địa bàn.

Theo đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ mới có 85 đại biểu trúng cử, đúng theo số lượng và cơ cấu đã được phê duyệt. Tổng số người ứng cử là 133, cho thấy mức độ cạnh tranh nhất định, đồng thời bảo đảm lựa chọn được những gương mặt tiêu biểu.

Điểm đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tỉnh Lâm Đồng đi bầu đạt 99,76%, thuộc nhóm tỉnh thành có tỷ lệ đi bầu cử cao nhất. Con số này không chỉ phản ánh ý thức, quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn cho thấy sự lan tỏa của tinh thần trách nhiệm trong bối cảnh địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bầu cử Quốc hội: Lâm Đồng công bố 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh- Ảnh 1.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: NGUYỄN LUÂN

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đánh giá, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, không phát sinh tình huống phức tạp. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là khâu bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu.

Danh sách đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời có sự cân đối về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn. Thành phần đại biểu cũng phản ánh tương đối đầy đủ các tầng lớp nhân dân, dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, kết quả bầu cử lần này là sự kết tinh của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự lãnh đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Quan trọng hơn, đó là sự lựa chọn có cân nhắc của cử tri đối với những người đủ năng lực, uy tín tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Kết quả trúng cử này mở ra một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về một bộ máy HĐND năng động, sát dân và hành động quyết liệt hơn trong giai đoạn phát triển sắp tới của Lâm Đồng.

