Khởi công sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương

Ngày 4.3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Dự án với tổng mức đầu tư 1.032 tỉ đồng, đây là công trình hàng không cấp I có quy mô đồng bộ với nhiều hạng mục quan trọng.

Thay "áo mới" cho sân bay Liên Khương

Theo ACV, dự án bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09-27 (3.250 m x 45 m); hệ thống đường lăn E1 (255,3 m), E2 (137 m) và đường lăn song song (901 m x 23 m). Khu vực an toàn cuối đường băng (RESA) được mở rộng lên 140 m x 90 m; cải tạo sân quay đầu 09 dạng hình thang và dải hãm đầu (Stopway) 100 m x 60 m.

Khởi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án nhấn mạnh giải pháp kỹ thuật khi thay thế toàn bộ kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng bê tông xi măng bền vững, qua đó tăng khả năng chịu tải, khắc phục triệt để tình trạng xuống cấp mặt đường khu bay và tối ưu hóa khai thác các dòng tàu bay thế hệ mới.

Song song đó, đơn vị thi công nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm đèn tiếp cận CAT I đầu 09 dài 900 m; hệ thống tiếp cận đơn giản đầu 27 dài 420 m; hệ thống PAPI; đèn ngưỡng, đèn cuối, đèn lề đường cất hạ cánh và lề đường lăn; biển báo được đồng bộ với hệ thống điều khiển, giám sát. Hệ thống hạ cánh chính xác ILS (ăng ten Endfire đầu 09) cùng các trạm quan trắc khí tượng cũng được di dời, lắp đặt lại đồng bộ, bảo đảm an toàn khai thác bay.

Sân bay Liên Khương từng ghi nhận sản lượng kỷ lục hơn 2,9 triệu khách/năm, vượt ngưỡng công suất thiết kế. Giai đoạn 2020 - 2025, cảng phục vụ an toàn 77.794 lượt cất hạ cánh, vận chuyển hơn 12 triệu hành khách và 32.655 tấn hàng hóa, hành lý, bưu kiện. Tốc độ tăng trưởng này cho thấy dư địa thị trường lớn, song cũng đặt áp lực lên hạ tầng khu bay.

Nhiều phương tiện, máy móc, xe chuyên dùng phục vụ sửa chữa, nâng cấp sân bay Liên Khương ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án được xem là bước đệm hiện thực hóa quy hoạch nâng cấp sân bay Liên Khương lên cấp 4E, sẵn sàng đón tàu bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787, mở rộng kết nối trực tiếp Lâm Đồng với các trung tâm quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 đạt 5 triệu khách/năm và 7 triệu khách vào 2050.

Tạm dừng khai thác nhưng đảm bảo giao thông thay thế

Theo kế hoạch, sân bay tạm dừng khai thác từ 0 giờ ngày 4.3 đến 23 giờ 59 ngày 25.8 để thi công. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng thừa nhận việc đóng cửa sân bay sẽ gây khó khăn cho giao thông, khi du khách đến địa phương chủ yếu bằng đường bộ trong giai đoạn này.

Tỉnh chủ động xây dựng phương án bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn; trong tháng 3.2026 cơ bản hoàn tất thảm nhựa quốc lộ 28B. Đồng thời, các tuyến quốc lộ 20, quốc lộ 28, quốc lộ 27… được duy tu, sửa chữa đồng bộ, góp phần giảm áp lực vận tải và duy trì nhịp tăng trưởng du lịch - dịch vụ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, việc nâng cấp sân bay Liên Khương là yêu cầu cần thiết và cấp thiết ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, việc nâng cấp sân bay Liên Khương là yêu cầu cần thiết và cấp thiết trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới. Theo ông, “đại tu” sân bay Liên Khương không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng, mà còn là đòn bẩy chiến lược nhằm mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao vị thế cửa ngõ hàng không của tỉnh Lâm Đồng và toàn khu vực Tây nguyên.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV cam kết tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động và môi trường; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đưa sân bay trở lại khai thác theo kế hoạch.