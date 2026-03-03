Lâm Đồng kiến nghị gỡ 27 dự án 'kẹt' pháp lý

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong tổng số 359 dự án cần rà soát với quy mô vốn khoảng 245.000 tỉ đồng, có 27 dự án lần này được xác định có tính chất cấp bách, quy mô lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng, thu ngân sách và việc làm. Điểm nghẽn tập trung ở hai lĩnh vực chính gồm năng lượng tái tạo và du lịch nghỉ dưỡng.

Dự án điện năng lượng mặt trời ở xã Hòa Thắng đang gặp khó khăn, vướng mắc ẢNH: QUẾ HÀ

Phó thủ tướng nêu rõ quan điểm chỉ có 6 dự án thực sự vượt thẩm quyền, cần báo cáo Chính phủ xem xét; các dự án còn lại thuộc phạm vi phân cấp thì tỉnh phải chủ động xử lý theo quy định, vận dụng linh hoạt các nghị quyết hiện hành. Ông yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương phối hợp làm rõ cơ sở pháp lý, báo cáo Trung ương đối với các trường hợp đặc thù, không để kéo dài thêm.

Đối với các dự án được hưởng cơ chế giá FIT, tinh thần là rà soát kỹ: Dự án sai phạm thì xử lý theo pháp luật; trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan như dịch Covid-19 cần xem xét cụ thể. Không để trục lợi chính sách, nhưng cũng không để nguồn vốn xã hội hàng chục nghìn tỉ đồng bị "chôn" vô thời hạn.

Thông điệp xuyên suốt là phải sớm phân định rõ ranh giới giữa bảo tồn khoáng sản và phát triển năng lượng tái tạo, tạo hành lang pháp lý ổn định để nhà đầu tư yên tâm triển khai, giảm áp lực nợ vay ngân hàng.

Dự án rừng dầu Hồng Liêm được tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Phó thủ tướng tháo gỡ vướng mắc ẢNH: QUẾ HÀ

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền rõ ràng, dự án nào thuộc thẩm quyền tỉnh thì tỉnh phải quyết, không đùn đẩy; chỉ 6 dự án có tính chất đặc thù, vượt khung pháp lý hiện hành mới cần xin ý kiến Chính phủ.

Phó thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền rõ ràng, dự án nào thuộc thẩm quyền tỉnh thì tỉnh phải quyết ẢNH: LÂM VIÊN

Các bộ, ngành được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với địa phương, làm rõ từng nhóm vướng mắc, thống nhất phương án xử lý và báo cáo Trung ương trong thời gian sớm nhất.



