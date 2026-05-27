Lâm Đồng sẽ bố trí cán bộ làm việc tại 2 trụ sở UBND tỉnh cũ

Lâm Viên
27/05/2026 06:31 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng rà soát, xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ), yêu cầu hoàn thành trước ngày 30.5.

Tối 26.5, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết ông đã làm việc với Sở Tài chính và Sở Nội vụ để nghe báo cáo, đồng thời bàn phương án bố trí cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ).

Trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) sẽ được bố trí cán bộ làm việc để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất

Theo ông Hiệp, việc bố trí cán bộ, công chức làm việc tại khu vực Đắk Nông và Bình Thuận (cũ) hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cũng như tiến độ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước thực tế này, ông Võ Ngọc Hiệp giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bố trí số lượng cán bộ, công chức làm việc tại 2 trụ sở cũ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất. Phương án phải hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.5.2026.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng được giao tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và thống kê khối lượng hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn lại tại các trụ sở cũ để tổ chức di dời, quản lý tập trung. Đối với trường hợp chưa có địa điểm lưu trữ phù hợp, các đơn vị phải báo cáo bằng văn bản trước ngày 30.5.2026 để UBND tỉnh xem xét, thống nhất phương án bố trí nơi lưu trữ tập trung.

Sở Tài chính được giao rà soát cơ sở vật chất, bố trí nơi làm việc cho cán bộ, công chức theo phương án được phê duyệt; đồng thời tăng cường quản lý tài sản công nhằm tránh thất thoát, hư hỏng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chú trọng quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại các trụ sở khu vực Đắk Nông và Bình Thuận (cũ), hạn chế nguy cơ thất lạc trong quá trình sắp xếp, di dời và tổ chức lại nơi làm việc.

Lâm Đồng phải bố trí cán bộ cấp xã đủ năng lực và có chuyên môn

