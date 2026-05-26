Sáng 26.5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan Đảng, sở ngành và địa phương.

Tỉnh Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Thay đổi nhân sự chủ chốt tại các địa phương và sở ngành

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động và chỉ định hàng loạt vị trí nhân sự mới, cụ thể:

Ông Đặng Đức Hiệp (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt) được điều động đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng đoàn chuyên trách.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định điều động cho các cá nhân

Ông Nguyễn Văn Lộc (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ông Hoàng Thanh Hải (Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh) được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia.

Kiện toàn lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Về khối các ban ngành thuộc Tỉnh ủy, các quyết định điều động và bổ nhiệm bao gồm: Ông Phan Nhật Thanh (Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Xây dựng) được điều động đến Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Bùi Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định cho 2 cán bộ được điều động nhận nhiệm vụ mới

Ông Trần Đình Ninh (Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Tài chính) được điều động đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban.

Điều động nhân sự khối UBND tỉnh

Đối với khối chính quyền và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các nhân sự được điều động cụ thể: ông Trần Thanh Toàn (Phó chánh thanh tra tỉnh) được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh văn phòng UBND tỉnh. Ông Trịnh Ngọc Duệ (Phó chánh văn phòng UBND tỉnh) được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh thanh tra tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định cho các cá nhân được điều động nhận nhiệm vụ mới

Ông Lê Nguyên Hoàng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh) được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia) được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Quốc Tuyến (Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) được điều động đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận trọng trách mới

Tại hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, tỉnh đang rất cần những cán bộ thật sự có tư duy đổi mới, có khát vọng cống hiến

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, những người được điều động, chỉ định, bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ đã được rèn luyện qua thực tiễn; có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp và đã có những kết quả, sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ lãnh đạo phải nhanh chóng tiếp cận công việc, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, quy tụ tập thể, sâu sát cơ sở, sâu sát công việc; không trông chờ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

"Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh đang rất cần những cán bộ thật sự có tư duy đổi mới, có khát vọng cống hiến, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực lãnh đạo, quản lý", Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Nguyễn Văn Lộc, tân Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt, đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và cam kết sẽ nỗ lực hết mình, bắt tay ngay vào công việc mới, đồng thời không ngừng rèn luyện để cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.