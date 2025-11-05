Đề xuất cho 1.700 cán bộ Lào Cai tiếp tục làm việc tại trụ sở cũ

UBND tỉnh Lào Cai vừa có tờ trình gửi Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lào Cai về phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại 2 địa điểm trên địa bàn.

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai mới - cơ sở 2 ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LÀO CAI

Về hiện trạng trước khi sáp nhập tỉnh Lào Cai và Yên Bái, tổng số trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện sắp xếp là 27 trụ sở, trong đó có 10 trụ sở hợp khối và 17 trụ sở riêng lẻ.

Về công tác di chuyển, bố trí làm việc tại 2 địa điểm khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Lào Cai cho biết việc rà soát, tổng hợp số liệu người làm việc tại tỉnh Yên Bái cũ (cơ sở 1) và Lào Cai cũ (cơ sở 2) để sắp xếp trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị đến nay chưa được chính xác..

Cạnh đó, do chưa có chủ trương chính thức của cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí làm việc tại 2 địa điểm, nên các cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc sắp xếp, phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ phụ trách địa bàn tỉnh Lào Cai cũ và Yên Bái cũ.

Đối với việc sắp xếp trụ sở làm việc, nội dung tờ trình cho biết, sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động di chuyển về cơ sở 1 làm việc đã có sự thay đổi.

Do vậy cần thiết xây dựng phương án sắp xếp lại trụ sở làm việc (chủ yếu tại cơ sở 2) để đảm bảo các trụ sở được bố trí, sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, tránh lãng phí.

Nhiều người đã chuyển về Yên Bái (cũ) lại tự ý trở lại Lào Cai (cũ)

Trong tờ trình, UBND tỉnh Lào Cai nêu ra 2 phương án sắp xếp. Trong đó, phương án 1 đề xuất bố trí 1.706 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở 2 theo hiện trạng thực tế, trong đó 1.067 người làm việc tại 6 trụ sở hợp khối và 639 người làm việc tại 10 trụ sở riêng lẻ.

Một phần địa giới hành chính tỉnh Lào Cai nhìn từ trên cao ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LÀO CAI

Sau khi sắp xếp sẽ dôi dư 6 trụ sở khối. Để đảm bảo trụ sở không bị bỏ hoang, xuống cấp, lãng phí, tỉnh Lào Cai dự kiến điều chuyển trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh cho UBND P.Cam Đường quản lý, sử dụng. Các trụ sở còn lại giao cho Sở Tài chính (Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai) tạm thời quản lý trong thời gian chờ xử lý.

Đối với phương án 2, tờ trình đề xuất áp dụng thực hiện cho số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo báo cáo thống kê của các sở, ngành gửi Sở Tài chính tổng hợp sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát, báo cáo số lượng người làm việc tại cơ sở 1, cơ sở 2 để sắp xếp trụ sở làm việc. Trong đó dự kiến 1.109 người làm việc tại các trụ sở khối và 620 người làm việc tại các trụ sở riêng lẻ…

Trong tờ trình, UBND tỉnh Lào Cai đánh giá, các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm chủ trương của T.Ư, của tỉnh trong việc sắp xếp, di chuyển cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về làm việc tại trung tâm hành chính mới khi thực hiện sáp nhập 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện còn chưa thống nhất trong việc sắp xếp, bố trí làm việc. Nhiều trường hợp đã di chuyển về cơ sở 1 làm việc lại sắp xếp quay trở lại cơ sở 2 khi chưa có chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, như: các ban chuyên môn của Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Sở GD-ĐT, Sở Tài chính...