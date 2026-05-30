Kinh tế Chính sách - Phát triển

Lâm Đồng định hình 4 trung tâm phát triển để bứt phá

30/05/2026 19:07 GMT+7

Hội thảo khoa học ngày 30.5 tại Đà Lạt đề xuất mô hình phát triển Lâm Đồng theo hướng đa trung tâm, với Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa và Bảo Lộc - Di Linh giữ vai trò động lực tăng trưởng mới.

Chiều 30.5, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, diễn ra hội thảo khoa học "Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá" với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ trì và phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định việc hợp nhất địa giới đã tạo cho Lâm Đồng quy mô diện tích lớn nhất cả nước, mở ra không gian phát triển mới với nhiều lợi thế liên kết và bổ trợ lẫn nhau. Hội thảo không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn là diễn đàn kết nối giữa giới khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các giải pháp, cơ chế hiệu quả cho mô hình phát triển Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia và nhà quản lý tập trung phân tích những lợi thế nổi bật của địa phương như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chỉ ra những hạn chế về hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ du lịch cũng như yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái trong quá trình phát triển.

Nhiều đại biểu đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút đầu tư, nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng mô hình phát triển Lâm Đồng cần được định hướng theo trục xanh - liên kết - đa trung tâm - sinh thái - thông minh. Mục tiêu là xây dựng địa phương trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển xanh, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp của khu vực phía nam.

Theo định hướng này, Đà Lạt sẽ giữ vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo; Phan Thiết trở thành trung tâm kinh tế biển; Gia Nghĩa phát triển thành trung tâm công nghiệp xanh, năng lượng và chế biến khoáng sản; trong khi khu vực Bảo Lộc - Di Linh được định hướng là trung tâm hành chính, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học "Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá"

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thống nhất mục tiêu đưa GRDP của Lâm Đồng tăng trên 10% mỗi năm trong thời gian tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các đại biểu đề xuất Trung ương xem xét cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh đầu tư hệ thống cao tốc liên vùng, nâng cấp sân bay Liên Khương, sân bay Phan Thiết và phát triển hạ tầng cảng biển.

Các chuyên gia cũng kiến nghị tập trung phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, thị trường tín chỉ carbon, du lịch sáng tạo và du lịch y tế, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, tỉnh đang đứng trước cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt. Theo ông, những mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên hoặc phát triển du lịch, nông nghiệp theo phương thức truyền thống đã dần chạm ngưỡng và không còn nhiều dư địa tạo đột phá.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Lâm Đồng cần một tư duy chiến lược mới và một "bệ phóng" mới để định vị lại vị thế trong khu vực cũng như trên cả nước. Những luận cứ khoa học và đề xuất tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng mô hình phát triển Lâm Đồng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên.

