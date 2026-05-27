Hơn 300 VĐV tham dự giải vô địch thể hình tại Đà Lạt

Chiều 27.5, Bộ VH-TT-DL, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc giải vô địch thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 33 năm 2026.

Sau lễ khai mạc giải vô địch thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 33, các VĐV bước vào thi đấu hạng cân dưới 55 kg

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu thường niên của Cục TDTT Việt Nam, được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các CLB thể hình trên cả nước tham gia thi đấu, giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Khai mạc giải vô địch thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 33 năm 2026 tại phường Lang Biang - Đà Lạt

Ban tổ chức cùng đội ngũ trọng tài quốc gia và quốc tế điều hành giải vô địch thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 33

Ông Phan Sỹ Thống, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết năm nay, Cục TDTT Việt Nam ủy nhiệm cho Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức giải, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời, người dân tỉnh Lâm Đồng và du khách sẽ có cơ hội trực tiếp thưởng thức những màn tranh tài hấp dẫn, các phần trình diễn thể hình đẹp mắt mang đẳng cấp quốc gia.

Mặt khác, đây cũng là dịp để tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch thể thao đến với các địa phương trên toàn quốc; tăng cường sự gắn kết giữa các tỉnh, thành và lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các VĐV tranh tài tại giải vô địch thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 33

Hơn 300 VĐV đến từ 25 đoàn tranh tài tại giải vô địch thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 33

Ban tổ chức cho biết giải đấu năm nay quy tụ 25 đoàn với hơn 330 VĐV tham dự, trong đó có 270 VĐV nam và 60 VĐV nữ, tranh tài ở 44 nội dung thi đấu. Giải diễn ra từ ngày 27 - 31.5

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam, cho biết thêm giải vô địch thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 33 không chỉ là sân chơi đỉnh cao để các VĐV thể hiện thể lực, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu, mà còn là dịp lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và ý chí vượt lên chính mình của thể thao.

Cũng theo ông Minh, thông qua giải đấu, ban tổ chức cũng kỳ vọng tuyển chọn thêm nhiều nhân tố xuất sắc cho thể thao thành tích cao quốc gia, hướng đến tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.