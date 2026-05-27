Nguyễn Thùy Linh sớm dừng bước giải cầu lông có tiền thưởng triệu USD: Thua đối thủ nhiều duyên nợ

Nỗ lực bất thành của Nguyễn Thùy Linh

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) ở vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Singapore mở rộng 2026, là tay vợt Natsuki Nidaira hiện xếp hạng 27 thế giới. Tay vợt 28 tuổi này là đối thủ có "duyên nợ" với Nguyễn Thùy Linh. Ở lần chạm trán đầu tiên cách đây 11 năm ở giải trẻ châu Á, Natsuki Nidaira vượt qua Nguyễn Thùy Linh với tỷ số 2-0 (21/19, 21/17). Năm ngoái, Nguyễn Thùy Linh và Natsuki Nidaira 2 lần chạm trán với kết quả 1-1, tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam đánh bại đối thủ 2-0 ở giải Malaysia mở rộng sau đó thua 0-2 ở giải Indonesia mở rộng.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 1 giải cầu lông Singapore mở rộng 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

2 tay vợt đồng trang lứa và không quá chênh lệch vị trí trên bảng xếp hạng thế giới đã tạo nên trận đấu "cân tài cân sức". Điều này được thể hiện qua ván 1 khi Nguyễn Thùy Linh cùng Natsuki Nidaira tạo thế trận giằng co, đeo bám quyết liệt từng điểm. Những pha đánh cầu ở thời điểm quan trọng khiến Nguyễn Thùy Linh để thua đáng tiếc 17/21 trước Natsuki Nidaira ở ván 1.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu nỗ lực ở ván 2 nhưng Natsuki Nidaira tận dụng cơ hội tốt hơn và vươn lên giành chiến thắng với điểm số cách biệt 21/12, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0. Chiến thắng này đưa tay vợt Nhật Bản vào vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Singapore mở rộng trong khi Nguyễn Thùy Linh sớm dừng bước.

Giải cầu lông Singapore mở rộng 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 750 của Liên đoàn Cầu lông thế giới. Giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ đồng) nên thu hút rất nhiều tay vợt mạnh tham gia. Sau giải đấu này, theo kế hoạch Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải cầu lông Indonesia mở rộng diễn ra từ ngày 2 đến 7.6. Giải đấu này nằm trong hệ thống World Tour Super 1.000, có tổng tiền thưởng 1,45 triệu USD (khoảng 40 tỉ đồng).