Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục, thắng tay vợt hạng 33 thế giới ở giải cầu lông Malaysia Masters

Chiến thắng nhọc nhằn của Nguyễn Thùy Linh

Hôm nay (20.5), Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) ngược dòng đánh bại tay vợt hạng 33 thế giới Wong Ling Ching (Malayssia, hạng 33 thế giới) ở nội dung đơn nữ Giải cầu lông Malaysia Masters 2026.

Được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, tay vợt Wong Ling Ching khởi đầu mạnh mẽ. Lối chơi nhanh nhẹn, biến hóa của Wong Ling Ching gây ra khó khăn cho Nguyễn Thùy Linh và giành chiến thắng 21/12 ở ván 1.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng ấn tượng ở vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Malaysia Masters 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam vùng lên mạnh mẽ ở ván 2. Những pha đánh cầu bền bỉ, khéo léo được Nguyễn Thùy Linh phát huy, nhờ đó cô có được chiến thắng 21/13, cân bằng tỷ số 1-1.

Ván 3 quyết định diễn ra đầy hấp dẫn. Nguyễn Thùy Linh khởi đầu tốt, tạo được cách biệt 5 điểm (11/6). Tuy nhiên Wong Ling Ching vùng lên mạnh mẽ, cân bằng điểm số 14/14. Sau đó 2 tay vợt giằng co từng điểm trước khi tay vợt chủ nhà vượt lên dẫn trước 20/18. Trước tình thế đầy khó khăn, tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam kiên trì đeo bám, cân bằng được 20/20 sau đó vươn lên giành chiến thắng ngoạn mục 25/23.

Đánh bại tay vợt chủ nhà Malaysia sau 1 giờ 11 phút tranh tài quyết liệt, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Malaysia Masters. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 là tay vợt Pitchamon Opatniputh (Thái Lan, hạng 27 thế giới).

Giải cầu lông Malaysia Masters 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Giải có tổng tiền thưởng 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng). Với việc giành quyền vào vòng 2 dành cho 16 tay vợt xuất sắc, Nguyễn Thùy Linh ít nhất có 3.600 điểm thưởng cùng 1.750 USD tiền thưởng (khoảng 45 triệu đồng).



