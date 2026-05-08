Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát nhọc nhằn lên ngôi giải cầu lông các CLB quốc gia

Giải cầu lông các CLB quốc gia 2026 khép lại tối 7.5 tại nhà thi đấu Thái Nguyên với danh hiệu vô địch đơn nữ thuộc về Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai), đơn nam thuộc về Lê Đức Phát (Quân đội).

Lê Đức Phát giành chiến thắng chật vật trước Nguyễn Thiên Lộc ở chung kết đơn nam giải cầu lông các CLB quốc gia 2026 ẢNH: VBF

Với lịch thi đấu khá dày (ngày 2 trận) nên những tay vợt "có tuổi" như Nguyễn Tiến Minh không kịp hồi phục. Đó cũng là lý do tay vợt 43 tuổi này để thua ở bán kết trước đàn em Nguyễn Thiên Lộc cùng đơn vị TP.HCM với tỷ số 1-2. Ở chung kết tối cùng ngày, Nguyễn Thiên Lộc thi đấu ấn tượng nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc giúp Lê Đức Phát giành chiến thắng 2-1, qua đó lên ngôi vô địch. Một chiến thắng đầy nhọc nhằn của Lê Đức Phát khi 2 tay vợt giằng co từng điểm căng thẳng.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng vượt qua Vũ Thị Trang lên ngôi vô địch đơn nữ giải cầu lông các CLB quốc gia 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở chung kết đơn nữ, Vũ Thị Trang (TP.HCM) bất ngờ giành chiến thắng trước tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) ở ván 1. Tuy nhiên sau đó tay vợt hiện xếp hạng 23 thế giới vùng lên mạnh mẽ, ngược dòng đánh bại đàn chị để lên ngôi vô địch.

Bên cạnh lịch thi đấu dày, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự không hài lòng về thái độ thi đấu của một số tay vợt tham dự giải cầu lông các CLB quốc gia 2026 khi câu giờ lộ liễu, thiếu fair-play khiến trận đấu nhiều lần ngắt quãng.