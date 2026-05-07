Nguyễn Tiến Minh đánh bại đàn em kém 21 tuổi, vào bán kết cầu lông quốc gia

Quỳnh Anh
07/05/2026 06:27 GMT+7

Tay vợt 43 tuổi Nguyễn Tiến Minh giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông các CLB quốc gia 2026 diễn ra ở Thái Nguyên.

Nguyễn Tiến Minh gừng già càng cay

Giải cầu lông các CLB quốc gia 2026 là bước chuẩn bị quan trọng cho các đơn vị hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tại TP.HCM. Vì thế giải đấu thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai), Vũ Thị Trang (TP.HCM, nữ), Lê Đức Phát (Quân đội), Nguyễn Tiến Minh (TP.HCM, nam)...

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh 43 tuổi vẫn duy trì tốp đầu cầu lông Việt Nam

ẢNH: VBF

Ở tuổi 43, tượng đài cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh vẫn cho thấy sự bền bỉ khi có những chiến thắng liên tiếp để có mặt ở bán kết nội dung đơn nam. Tại vòng tứ kết diễn ra khuya qua, Nguyễn Tiến Minh đánh bại tay vợt đàn em kém mình 21 tuổi là Trần Lê Mạnh An (Đồng Nai) với tỷ số 2-1 (21/11, 11/21, 23/21).

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi Nguyễn Tiến Minh thắng áp đảo ở ván 1 sau đó Trần Lê Mạnh An bùng nổ, cân bằng tỷ số sau chiến thắng ở ván 2. Sức trẻ của Trần Lê Mạnh An được phát huy ở ván 3 nhưng Nguyễn Tiến Minh cũng cho thấy sự dẻo dai, kinh nghiệm cùng đẳng cấp của tay vợt từng xếp hạng 5 thế giới khi thắng "nghẹt thở" 23/21, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1. Kết quả này giúp Tiến Minh giành quyền vào tốp 4 tay vợt xuất sắc giải cầu lông các CLB quốc gia 2026.

Nguyễn Thùy Linh dễ dàng vào bán kết nội dung đơn nữ giải cầu lông các CLB quốc gia 2026

ẢNH: VBF

Trước đó ở giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM, Nguyễn Tiến Minh cũng vượt qua hàng loạt tay vợt đàn em để lên ngôi vô địch. 3 tay vợt khác cũng vào bán kết nội dung đơn nam là Lê Đức Phát, Nguyễn Thiên Lộc, Trần Hoàng Kha. Trong đó Thiên Lộc và Hoàng Kha cùng đơn vị TP.HCM với Nguyễn Tiến Minh. Tiến Minh sẽ chạm trán với Thiên Lộc ở bán kết 2 còn Đức Phát gặp Hoàng Kha ở bán kết 1. Trong khi đó ở nội dung đơn nữ không có bất ngờ khi vào bán kết có Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) cùng 3 tay vợt TP.HCM là Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Vân và Lê Nguyễn Ngọc Nga.

