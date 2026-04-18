Người hâm mộ nói điều bất ngờ khi Nguyễn Tiến Minh đăng quang ở tuổi 43

Quỳnh Anh
18/04/2026 06:15 GMT+7

Tay vợt 43 tuổi Nguyễn Tiến Minh tạo nên phản ứng trái chiều nơi người hâm mộ khi vô địch nội dung đơn nam giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM 2026.

Đẳng cấp Nguyễn Tiến Minh

Giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM 2026 khép lại tối 17.4 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương với trận "chung kết trong mơ" nội dung đơn nam giữa Nguyễn Tiến Minh (phường An Đông) với Nguyễn Hải Đăng (phường Bến Thành). Nguyễn Hải Đăng 26 tuổi hiện xếp hạng 54 thế giới và là đương kim số 1 cầu lông Việt Nam. Trong khi đó Nguyễn Tiến Minh 43 tuổi, xếp hạng 279 thế giới, là tượng đài cầu lông Việt Nam khi từng đoạt HCĐ thế giới, 4 lần tham dự Olympic.

Tay vợt 43 tuổi Nguyễn Tiến Minh đoạt HCV đơn nam môn cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Rất đáng tiếc vì chấn thương nên Nguyễn Hải Đăng phải bỏ cuộc ở trận chung kết, vì thế phần thắng cùng tấm HCV đơn nam môn cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM 2026 xướng tên Nguyễn Tiến Minh. "Một chút may mắn với chiếc HCV đơn nam tại giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM 2026. Cám ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ", Nguyễn Tiến Minh chia sẻ.

Nhiều người hâm mộ nể phục khi Nguyễn Tiến Minh tiếp tục bước lên bục cao nhất ở tuổi 43: "Chúc mừng anh, quá bền bỉ", "Em nhìn cứ tưởng anh mới là cậu bé 17 tuổi thôi ấy", "Một chút may mắn thôi, còn lại là đam mê và nỗ lực", "Anh là minh chứng cho câu nói phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi".

Nguyễn Hải Đăng (phải) bỏ cuộc ở chung kết đơn nam giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM vì chấn thương

Tuy nhiên cũng không ít người trăn trở: "Mừng cho anh Tiến Minh mà cũng buồn cho nền cầu lông Việt Nam khi lớp không có lứa trẻ kế cận", "Không biết đến bao giờ cầu lông Việt Nam mới có tay vợt nam đẳng cấp thế giới như Nguyễn Tiến Minh"...

Bà xã của Nguyễn Tiến Minh, tay vợt Vũ Thị Trang cũng thi đấu thành công rực rỡ ở Đại hội TDTT TP.HCM khi đoạt cú đúp HCV nội dung đơn nữ và đôi nữ. Ở đơn nữ, Vũ Thị Trang vượt qua Lê Nguyễn Ngọc Nga ở chung kết với tỷ số 2-0. Ở đôi nữ, Vũ Thị Trang đứng cùng Lê Ngọc Vân thắng Hồ Ngọc Trúc Ngân/Nguyễn Thị Kim Ngân 2-0 ở chung kết.



