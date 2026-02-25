Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Tiến Minh 'khóc ròng' với sự cố bất ngờ ở giải cầu lông quốc tế Singapore

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
25/02/2026 19:58 GMT+7

Tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh không may gặp sự cố bất ngờ ở giải cầu lông quốc tế Singapore (SBH Singapore International Challenge) diễn ra hôm nay.

Nguyễn Tiến Minh thất thủ trước hạt giống số 1

Lịch trình thi đấu khá dày của giải cầu lông quốc tế Singapore khiến Nguyễn Tiến Minh phải thi đấu 2 trận trong 1 ngày. Điều này ảnh hưởng đến nền tảng thể lực của tay vợt vừa bước sang tuổi 43 như Nguyễn Tiến Minh.

Nguyễn Tiến Minh 'khóc ròng' với sự cố bất ngờ ở giải cầu lông quốc tế Singapore- Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Minh dừng chân ở trận đầu tiên vòng chính nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Singapore khi gặp sự cố đứt dây vợt

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở trận cuối vòng loại, quyết định tấm vé vào vòng đấu chính nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh xuất sắc vượt qua tay vợt 18 tuổi Kong Teck Joon (Úc, hạng 497 thế giới) với tỷ số 2-0 (21/13, 21/13). Chiều cùng ngày, Nguyễn Tiến Minh tiếp tục thi đấu lượt trận đầu tiên của vòng chính, chạm trán với hạt giống số 1 Sholeh Aldil (Indonesia, hạng 46 thế giới).

Tay vợt 26 tuổi của Indonesia chơi khá áp đảo ở ván 1, liên tục dẫn điểm trước Nguyễn Tiến Minh. Có thời điểm cựu số 1 cầu lông Việt Nam thu ngắn được cách biệt còn 2 điểm (11/13) nhưng Sholeh Aldil bứt phá mạnh mẽ, giành chiến thắng 21/15.

Sholeh Aldil tạo được cách biệt khá lớn (19/15) ở ván 2 nhưng Nguyễn Tiến Minh kiên trì đeo bám, cân bằng được 20/20 rồi so kè từng điểm đến 23/23. Khi đối thủ vượt dẫn 24/23, Nguyễn Tiến Minh không may gặp sự cố đứt dây vợt nên để thua đáng tiếc 23/25 và thất thủ 0-2, dừng bước tại giải.

Nguyễn Tiến Minh 'khóc ròng' với sự cố bất ngờ ở giải cầu lông quốc tế Singapore- Ảnh 2.

Nguyễn Hải Đăng vào vòng 2 nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Singapore

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chia sẻ sau trận đấu, Nguyễn Tiến Minh không than phiền về việc phải thi đấu 2 ngày 1 trận vì "mình thi đấu từ vòng loại nên phải chấp nhận". Tuy nhiên tay vợt từng 4 lần tham dự Olympic cho biết điều tiếc nuối "đứt ruột" là sự cố đứt dây vợt ở thời điểm quyết định trong ván 2 với tay vợt hạt giống số 1 Sholeh Aldil nên lỡ cơ hội lật ngược tình thế.

Trong khi đó tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạng 68 thế giới) ra quân suôn sẻ với chiến thắng trước tay vợt Raghu Mariswamy (Ấn Độ, hạng 184 thế giới). Thắng lợi 2-1 (21/14, 16/21, 21/12) trước tay vợt này đưa Nguyễn Hải Đăng vào vòng 2 nội dung đơn nam, chạm trán với tay vợt Myanmar Hein Htut (hạng 137 thế giới).


