Nguyễn Tiến Minh 'gừng già càng cay', vượt sức trẻ ở giải cầu lông quốc tế Singapore

Nguyễn Tiến Minh giành chiến thắng ấn tượng

Giải cầu lông quốc tế Singapore chính thức khởi tranh từ ngày 24.2 với sự góp mặt của Nguyễn Tiến Minh cùng dàn tuyển thủ cầu lông Việt Nam như Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Vũ Thị Trang... Ở tuổi 43, Nguyễn Tiến Minh vẫn cho thấy được sự bền bỉ, phát huy kinh nghiệm trận mạc để giành chiến thắng ấn tượng.

Tay vợt 43 tuổi Nguyễn Tiến Minh đứng trước cơ hội giành quyền vào vòng đấu chính nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Singapore ẢNH: KHẢ HÒA

Ở trận ra quân, Nguyễn Tiến Minh (hạng 269 thế giới) đánh bại tay vợt 19 tuổi Au Wei Shan (Malaysia, hạng 604 thế giới) với tỷ số 2-0 (21/19, 21/11). Kết quả này giúp cựu số 1 cầu lông Việt Nam giành quyền vào trận đấu quyết định tranh vé tham dự vòng chính nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Singapore. Đối thủ của Nguyễn Tiến Minh ở trận đấu này là tay vợt 18 tuổi Kong Teck Joon (Úc, hạng 497 thế giới). Nguyễn Tiến Minh được kỳ vọng phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc để chinh phục thành công tay vợt trẻ hơn mình đến 25 tuổi. Trận đấu này diễn ra lúc 12 giờ hôm nay.



Cũng trong hôm nay, bên cạnh Nguyễn Tiến Minh, nhiều tay vợt khác của Việt Nam cũng thi đấu ở giải cầu lông quốc tế Singapore. Phan Phúc Thịnh (hạng 275 thế giới) chạm trán Awan Usman (Hồng Kông, hạng 465 thế giới) tranh suất vào vòng chính nội dung đơn nam. Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát cũng ra quân ở vòng chính nội dung đơn nam. Đôi Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh là hạt giống số 2 nội dung đôi nam nữ cũng thi đấu lượt trận đầu vòng chính, chạm trán đôi Shao Hua Chiu/Yun Jung Chang (Đài Loan).



