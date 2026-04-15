Nguyễn Tiến Minh cùng bà xã khuấy động giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/04/2026 09:58 GMT+7

Giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM 2026 đang diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa) với sự góp mặt của tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh cùng nhiều tài năng khác.

Tuổi tác không đánh bại được Nguyễn Tiến Minh

Giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 18.4 bùng nổ số lượng đơn vị và VĐV đăng ký tham gia bởi đây là lần đầu tiên thể thao TP.HCM đại hội sau sáp nhập có thêm lực lượng từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo ghi nhận từ ban tổ chức có tổng cộng 400 VĐV đến từ 48 phường, xã tham dự môn cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM 2026. Trong đó có sự góp mặt của hầu hết các tay vợt hàng đầu cầu lông TP.HCM như Nguyễn Hải Đăng, Phan Phúc Thịnh, Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang...

Tay vợt Vũ Thị Trang (trái) tranh tài ở Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Ở nội dung đồng đội đã kết thúc, bà xã của tay vợt Nguyễn Tiến Minh là Vũ Thị Trang góp công giúp đội phường An Đông đoạt HCV đồng đội nữ trong khi tài năng trẻ Phan Phúc Thịnh cùng đội phường Linh Xuân đoạt cúp vô địch đồng đội nam.

Tay vợt 43 tuổi Nguyễn Tiến Minh, tượng đài cầu lông Việt Nam từng 4 lần tham dự Olympic góp mặt ở Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Các nội dung cá nhân đang diễn ra hấp dẫn. Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh ở 43 vẫn thi đấu bền bỉ, liên tiếp giành chiến thắng, giành quyền vào tứ kết. Nguyễn Hải Đăng, Phan Phúc Thịnh cũng khẳng định sức mạnh, giành vé vào vòng tứ kết đơn nam. Vũ Thị Trang cũng thi đấu ấn tượng khi giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ lẫn đôi nữ.

Giải cầu lông Đại hội TDTT TP.HCM ngoài sự góp mặt của các tay vợt kỳ cựu còn có rất nhiều tay vợt trẻ vốn xem Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang là thần tượng, tấm gương để phấn đấu. Giải đấu như thế này là dịp để các VĐV cọ xát, trui rèn, tích lũy kinh nghiệm, bồi dưỡng nhân tố mới cho cầu lông TP.HCM nói riêng, cầu lông Việt Nam nói chung.

