Mục tiêu kép của tay vợt Nguyễn Thùy Linh

Nỗ lực giữ hạng thế giới

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Nguyễn Thùy Linh ở vị trí 23 nội dung đơn nữ. Đây là thứ hạng được đánh giá ổn định trong bối cảnh cô chỉ tham dự 5 giải quốc tế kể từ đầu năm 2026, ít hơn 2 giải so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyễn Thùy Linh đang trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới Ảnh: VBF

Ở đấu trường quốc tế trong năm nay, giải đấu quan trọng nhất của Thùy Linh là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Vì thế cô cố gắng giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng BWF để có cơ hội được chọn làm hạt giống, tránh nguy cơ sớm chạm trán đối thủ mạnh ở giải này.

Để thực hiện mục tiêu trên, theo kế hoạch, Thùy Linh sẽ tham dự 3 giải quốc tế liên tiếp là Malaysia Masters (từ 19 - 24.5), Singapore mở rộng (26 - 31.5) và Indonesia mở rộng (2 - 7.6). Đây đều là những giải cầu lông quốc tế lớn, có cấp độ tăng dần. Malaysia Masters nằm trong hệ thống BWF World Tour Super 500, có tổng tiền thưởng 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng). Giải Singapore mở rộng ở cấp độ BWF World Tour Super 750, có tổng tiền thưởng 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ đồng). Trong khi đó giải Indonesia mở rộng thuộc cấp độ BWF World Tour Super 1.000 nên có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (khoảng 37 tỉ đồng).

Nếu tiến sâu ở các giải đấu trên, ngoài việc nhận số tiền thưởng hấp dẫn, Thùy Linh còn tích lũy được nhiều điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF. Nhờ có vị trí cao trên bảng xếp hạng BWF, Thùy Linh vinh dự là tay vợt duy nhất của cầu lông VN đủ điều kiện góp mặt ở các giải đấu danh giá trong làng cầu lông thế giới. Tay vợt 28 tuổi này đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, hứa hẹn tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường quốc tế.

Không quên nhiệm vụ Đại hội thể thao toàn quốc

Những ngày này, Nguyễn Thùy Linh đang cùng các thành viên đội tuyển cầu lông Đồng Nai có mặt tại nhà thi đấu Thái Nguyên tranh tài giải cầu lông vô địch các CLB quốc gia. Giải đấu này được xem là màn "khởi động" cho Thùy Linh trước tour du đấu quốc tế, đồng thời cũng là bước chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tại TP.HCM.

Vì bận rộn với các giải quốc tế nên thời gian qua Nguyễn Thùy Linh ít tham dự các giải trong nước. Do đó, trên bảng xếp hạng cầu lông quốc gia mới nhất, cô chỉ xếp hạng 3 ở nội dung đơn nữ, sau Trần Thị Phương Thúy (Bắc Ninh) và Vũ Thị Trang (TP.HCM). Đại hội thể thao toàn quốc 4 năm tổ chức 1 lần là sự kiện mà Nguyễn Thùy Linh không thể bỏ qua. Đó là cơ hội để tay vợt số 1 VN cống hiến cho đơn vị Đồng Nai vốn đầu tư mạnh mẽ cho cô trong thời gian qua để phát triển sự nghiệp.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc, dự kiến Nguyễn Thùy Linh sẽ tranh tài 2 nội dung là đơn nữ và đồng đội nữ. Ở nội dung đơn nữ, cô được đánh giá vượt trội, là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch. Còn ở nội dung đồng đội nữ, Nguyễn Thùy Linh cùng các tuyển thủ trẻ Đồng Nai chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ mạnh đến từ TP.HCM, Hưng Yên.

Kể từ tháng 1.2027, BWF áp dụng cách thức tính điểm mới, rút ngắn số điểm của mỗi ván đấu từ 21 xuống còn 15 điểm. Đây cũng là bước ngoặt mà Nguyễn Thùy Linh cũng như các tay vợt VN phải điều chỉnh để thích nghi.