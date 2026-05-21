Nguyễn Thùy Linh lần thứ hai gác vợt trước tài năng trẻ cầu lông Thái Lan

Quỳnh Anh
21/05/2026 14:14 GMT+7

Hôm nay, tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) dừng chân ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Malaysia Masters khi thua tài năng trẻ cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh (hạng 27 thế giới).

Pitchamon Opatniputh là tài năng trẻ hàng đầu của cầu lông Thái Lan. Dấu ấn lớn nhất của tay vợt 19 tuổi này là từng đoạt danh hiệu vô địch đơn nữ giải trẻ thế giới năm 2023. Ở lần chạm trán gần nhất tại giải Indonesia Masters hồi tháng 1.2026, Pitchamon Opatniputh ngược dòng đánh bại Nguyễn Thùy Linh với tỷ số 2-1.

Nguyễn Thùy Linh thất thủ trước sức trẻ của tài năng cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh

Tái đấu lần này, Nguyễn Thùy Linh cùng Pitchamon Opatniputh tạo thế trận giằng co, cạnh tranh quyết liệt từng điểm. Những pha gài cầu được 2 tay vợt này thường xuyên sử dụng, chờ đối thủ mắc sai sót. Tay vợt Thái Lan có 2 lần giao cầu hỏng giúp Nguyễn Thùy Linh thu ngắn cách biệt. Tuy nhiên áp lực tấn công mạnh mẽ được Pitchamon Opatniputh tạo ra ở cuối ván 1 mang về hiệu quả giúp cô vươn lên giành chiến thắng 21/18.

Sức trẻ được tay vợt Pitchamon Opatniputh phát huy ở ván 2. Tay vợt Thái Lan chủ động điều cầu đa dạng để phá sức của Nguyễn Thùy Linh. Chiến thuật này đã mang lại hiệu quả cho tay vợt này bởi tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam chỉ đeo bám trong nửa đầu ván 2 rồi có dấu hiệu hụt hơi, đánh mất thế trận và chấp nhận thất bại với điểm số cách biệt 10/21.

Gác vợt trước Pitchamon Opatniputh với tỷ số 0-2 sau 33 phút tranh tài, Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Malaysia Masters 2026. Phần thưởng mà tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam nhận được là 1.750 USD tiền thưởng (khoảng 45 triệu đồng) cùng 3.600 điểm thưởng.

Theo kế hoạch sau giải cầu lông Malaysia Masters, Nguyễn Thùy Linh sẽ tranh tài giải Singapore mở rộng diễn ra từ ngày 26 đến 31.5. Giải Singapore mở rộng ở cấp độ BWF World Tour Super 750, có tổng tiền thưởng 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ đồng), cao hơn 1 bậc so với giải Malaysia Masters.

