Nguyễn Thùy Linh thua cựu vô địch thế giới, dừng bước ở tứ kết giải cầu lông Orleans Masters

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
20/03/2026 21:23 GMT+7

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ cho cựu vô địch thế giới Nozomi Okuhara (Nhật Bản) tại giải cầu lông Orleans Masters 2026 tại Pháp.

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo bất ngờ

Tối nay (20.3), Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) có trận đấu đầy khó khăn trước Nozomi Okuhara (hạng 20 thế giới). Đây là điều không bất ngờ bởi Nozomi Okuhara từng vô địch đơn nữ thế giới, từng xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở tứ kết đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026 tại Pháp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực, dù bị đối thủ liên tiếp dẫn điểm nhưng Nguyễn Thùy Linh kiên trì đeo bám. Từ tình thế bị dẫn điểm xa, Nguyễn Thùy Linh thu ngắn cách biệt còn 1 điểm (15/16) nhưng Nozomi Okuhara trở lại mạnh mẽ, vươn lên giành chiến thắng 21/18 ở ván 1.

Ván đấu thứ 2 chứng kiến đẳng cấp của cựu vô địch thế giới Nozomi Okuhara khi cô thi đấu hiệu quả. Nguyễn Thùy Linh chỉ đeo bám được ở đầu ván trước khi để đối thủ liên tục ghi điểm và giành chiến thắng với cách biệt rất xa 21/8.

Dừng chân ở tứ kết đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026, Nguyễn Thùy Linh nhận 1.440 USD (khoảng 38 triệu đồng) tiền thưởng cùng 3.850 điểm tích lũy trên bảng xếp hạng BWF. Theo kế hoạch, tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam sẽ kết thúc chuyến du đấu châu Âu, chuẩn bị cho các giải quốc tế tiếp theo. Trong đó mục tiêu hàng đầu của Nguyễn Thùy Linh là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.


Lịch thi đấu giải cầu lông Orleans Masters rất hay hôm nay: Nguyễn Thùy Linh 'leo núi'

Lịch thi đấu giải cầu lông Orleans Masters rất hay hôm nay: Nguyễn Thùy Linh 'leo núi'

Vòng tứ kết giải cầu lông Orleans Masters 2026 diễn ra hôm nay tại Pháp với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh với đối thủ người Nhật Bản Nozomi Okuhara.

