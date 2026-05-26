Billiards: Thiên tài Caudron chính thức trở lại 'ngai vàng' carom 3 băng thế giới

Thu Bồn
26/05/2026 15:58 GMT+7

Chức vô địch World Cup billiards TP.HCM 2026 chính thức đánh dấu sự trở lại với 'ngai vàng' carom 3 băng thế giới của Frederic Caudron.

Trong trận chung kết World Cup billiards TP.HCM 2026, Frederic Caudron đã chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối trước cơ thủ chủ nhà Chiêm Hồng Thái. Bằng lối đánh hoa mỹ đã trở thành thương hiệu, thiên tài billiards người Bỉ đã đánh bại đại diện Việt Nam với điểm số cách biệt 50-25.

Thâu tóm 2 danh hiệu cao quý nhất của UMB

Trước khi nâng cao chiếc cúp vô địch tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Frederic Caudron đã khiến làng carom 3 băng thế giới ngả mũ khi đăng quang tại giải vô địch thế giới (World Championship) vào năm 2025. Tuy nhiên, nếu chiếc cúp World Championship năm ngoái là lời khẳng định cho đẳng cấp bất biến, thì danh hiệu World Cup billiards tại TP.HCM mới chính là cột mốc quan trọng, đánh dấu ngày thiên tài người Bỉ một lần nữa bước lên đỉnh cao và thiết lập lại sự thống trị của mình.

Caudron trải qua hơn 10 kỳ World Cup billiards, trước khi giành chức vô địch tại TP.HCM

Với Caudron, hành trình chinh phục một danh hiệu tại một chặng World Cup billiards gian nan hơn rất nhiều. Ngôi sao người Bỉ phải kinh qua hơn 10 chặng đấu khốc liệt kể từ tháng 5.2024, để một lần nữa được đứng ở vị trí cao nhất. Tại World Cup billiards Veghel (Hà Lan) năm 2024, tay cơ sinh năm 1968 từng vào đến trận chung kết. Dù vậy, ông đã nhận thất bại trước cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến.

Nhưng đến lúc này, Caudron đã sở hữu cả hai danh hiệu cao quý nhất trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), kể sau khi quyết định rời PBA và trở lại "mái nhà xưa".

Mối duyên đặc biệt tại TP.HCM

TP.HCM dường như được số phận lựa chọn để gắn liền với những nấc thang trong sự nghiệp của Frederic Caudron, khi chứng kiến cả những nốt trầm lẫn khoảnh khắc thăng hoa đỉnh cao. Trước đó, người hâm mộ tại đây từng thấy những khoảng lặng của tay cơ người Bỉ, khi ông phải bỏ trận đấu giữa chừng vì những lý do cá nhân. Nhưng cũng chính TP.HCM là nơi chứng kiến sự tái sinh mạnh mẽ của một huyền thoại.

Tròn 2 năm kể từ khi tái xuất UMB, Caudron nay đã sở hữu 2 danh hiệu cao quý nhất là World Championship và World Cup

Tháng 5.2024, Caudron chọn chặng World Cup tại đây làm điểm xuất phát, để chính thức tái xuất UMB sau nhiều năm thi đấu ở ở PBA. Đúng tròn 2 năm sau ngày trở lại, ông đã bước lên bục cao nhất tại chính mảnh đất này. Chức vô địch World Cup billiards TP.HCM 2026 cũng là lần thứ ba thiên tài người Bỉ lên ngôi tại đây, sau các năm 2016 và 2019.

Hai năm kể từ ngày tái xuất UMB, Caudron đã có bước thăng tiến thần tốc trên bảng xếp hạng. Từ vị trí ở ngoài tốp 3.000 và phải thi đấu từ vòng loại đầu tiên, cơ thủ người Bỉ nay đã lao thẳng đến vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thế giới. Và chắc chắn rằng, hành trình chinh phục những danh hiệu của "lão tướng" 58 tuổi vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến tụt hạng, Chiêm Hồng Thái vào tốp

Cơ thủ Việt Nam xuất sắc nhất tại World Cup billiards TP.HCM 2026 có bước tiến lớn trên bảng xếp hạng Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Trong khi đó, Trần Quyết Chiến rơi xuống đứng ở vị trí thấp hơn so với lần cập nhật trước.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
